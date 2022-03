Resident Evil 2, 3 et 7 vont s'embellir grâce à une mise à jour gratuite sur new-gen et PC. Framerate amélioré, ray tracing, audio 3D et DualSense, on fait le tour des changements en images.

Ce n'est pas Resident Evil 9 mais c'est gratuit, donc nécessairement bon à prendre. Capcom annonce la venue de RE2, RE3 et RE7 sur PlayStation 5, Xbox Series et PC en 2022.

De beaux changements à venir (Ray tracing, etc)

Noël est loin derrière nous mais Santa Capcom sort de sa hotte un joli cadeau. Cette année, à une date encore inconnue, l'éditeur va mettre à jour gratuitement les remakes de Resident Evil 2 et Resident Evil 3, ainsi que Resident Evil 7 pour offrir "des rendus visuels modernisés".

Les trois titres, qui tournent sous le moteur RE Engine, seront enjolivés avec du ray tracing et un taux d'images par seconde plus élevé (sûrement 60fps stable partout, voire un mode 120fps). Des améliorations communes à toutes les plateformes sans surcoût si vous possédez les jeux. Dans le cas contraire, gardez un œil sur les différentes stores car ces épisodes sont souvent en promotion. Vous pouvez même avoir une copie gratuite de RE7 sur PS5, sous réserve d'un abonnement actif au PS Plus.

Et tant que nous y sommes, Capcom a confirmé la prise en charge de l'audio 3D et de la DualSense sur PlayStation 5. L'ambiance sonore était déjà excellente mais le retour haptique et les gâchettes adaptatives pourraient faire monter l'immersion d'un cran. Si les développeurs ont réellement mis les mains dans le cambouis.

Ça nous ramènera pas le contenu supprimé de Resident Evil 3

Sur le papier, la promesse d'une version "ultime" de l'excellent remake de RE2 est alléchante. De plus, cette mise à jour gratuite pourrait être une occasion d'améliorer davantage la mouture PlayStation VR de RE7. Du moins, on l'espère, même si le communiqué de Capcom n'y fait aucune allusion.

Toutefois pour RE3, ce patch ne réglera pas les problèmes de cette revisite (lieux supprimés, encore plus d'action, un Nemesis relégué comme un vulgaire second-couteau...)

Avez-vous terminé ces épisodes ou est-ce que ce sera une pure découverte ? Allez-vous tenter une partie en réalité virtuelle de Resident Evil 7 ? Dites nous tout en commentaires.