Le dernier Nintendo Direct en date a officiellement fait le plein de grosses annonces surprises autour de Resident Evil à l'égard de la Nintendo Switch 2.

Une fois encore, la Nintendo Switch 2 profite de son hardware plus puissant pour accueillir de gros jeux tiers que sa grande sœur ne pouvait pas pleinement supporter. Capcom a dans le cadre du dernier Nintendo Direct répondu présent pour régaler les joueurs de la dernière console de Big N, en annonçant de nouveaux portages en lien avec Resident Evil après la sortie de Requiem le même jour que sur les autres plateformes. Le 16 octobre 2026, puis le 29 janvier 2027 en version physique arriveront en effet d'un coup d'un seul les RE 2, RE 3 et RE 4 Remakes dans leurs versions les plus complètes possible.

Resident Evil 2, 3 et 4 Remakes annoncés pour le 16 octobre 2026 sur Nintendo Switch 2, puis le 29 janvier 2027 en physique

C'est désormais officiel grâce à la dernière conférence en date de Nintendo : les Remakes de Resident Evil 2, 3 et 4 sortiront enfin prochainement sur Nintendo Switch 2. Plus précisément, il sera question d'une édition Deluxe pour RE 2, d'une version standard pour RE3 et enfin d'une édition Gold pour RE4. Cela signifie que RE2 et RE4 Remakes arriveront sur la console hybride de Nintendo dans une version complète comprenant le jeu de base et les extensions et autres contenus additionnels sortis ensuite.

Ces 3 Remakes arriveront donc le 16 octobre 2026, mais en version numérique ou Game Key Card. Pour les amateurs de physique souhaitant d'aventure (re)tourner sur ces trois Remakes de la franchise Resident Evil, il faudra en revanche attendre le 29 janvier 2027 pour en profiter dans un format physique en bonne et due forme.

On peut quoi qu'il en soit constaté que Capcom a encore fait preuve d'une solide optimisation des trois titres et exploité les capacités techniques de la Nintendo Switch 2 pour proposer la meilleure expérience hybride possible de ces 3 Remakes de la saga Resident Evil. Les trois jeux Resident Evil essaieront en effet de cibler un framerate constant et incluront des fonctionnalités modernes comme le Ray Tracing.

Source : Nintendo