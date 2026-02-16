La saga Resident Evil devrait mettre le paquet pour ses prochains jeux avec un rythme de sorties soutenu si l'on en croit les rumeurs. Resident Evil 10 ne serait d'ailleurs pas si loin que ça.

À quelques jours seulement de la sortie de Resident Evil 9 Requiem, les prochains jeux de la licence font (ou refont) parler d'eux. On le sait, Capcom a adopté une stratégie à la mécanique bien huilée concernant sa licence, ce qui lui permet d'avoir un excellent rythme de sortie en jonglant entre nouveaux jeux inédits et remakes. Les prochaines années s'annoncent donc riches en sorties si l'on en croit ces nouvelles rumeurs, un certain Resident Evil 10 serait même cité.

Les prochains Resident Evil pourraient sortir rapidement

Comme c'est souvent le cas avec Resident Evil, on doit ces nouvelles à AestheticGamer, aka Dusk Golem, un informateur très bien renseigné sur la licence. Alors que RE 9 Requiem est dans sa dernière ligne droite, le jeu étant attendu pour le 27 février prochain sur consoles et PC, Dusk Golem a pris la parole concernant la suite. Selon lui, Capcom serait prêt à sortir un Resident Evil par an pour les 3 prochaines années.

Il affirme que 2026 sera consacré à RE 9 Requiem et à son (ou ses) DLC. D'après ses informations, du contenu additionnel est en développement et serait même à un stade très avancé, ce qui pourrait expliquer une sortie dans le courant de l'année. Ensuite, ce serait au tour de RE Code Veronica Remake de voir le jour en 2027. Le jeu ne serait plus qu'un secret de polichinelle à ce stade et son annonce devrait se faire courant 2026.

L'année suivante, ce serait un autre remake qui serait prévu, Resident Evil 0 Remake, qui viserait donc 2028. Enfin, d'après l'informateur, Resident Evil 10 devrait quant à lui sortir pour 2029, sous réserve encore d'un report pour 2030 ou 2031, explique-t-il. Pour le cas de RE 9 Requiem, si de notre côté rien ne semble avoir été retardé, en interne le jeu aurait bel et bien été repoussé plusieurs fois. C'est ce qui expliquerait le nouveau calendrier plus condensé que d'habitude et l'écart qu'il y a encore entre RE Village, RE 9 Requiem et le prochain volet de la saga principale.

Sorties potentielles des prochains jeux selon Dusk Golem :

2026 : Resident Evil 9 Requiem et son/ses DLC

: 2027 : RE Code Veronica Remake

2028 : RE 0 Remake

2029 : Resident Evil 10

Capcom ne s'arrête plus, plein de jeux sont attendus

Encore une fois, tant que rien n'est officiel, les pincettes sont de mise : il ne faut pas tout prendre pour argent comptant. Quoi qu'il en soit, Capcom ne chôme pas puisqu'en plus de Resident Evil, l'éditeur prépare l'arrivée de Pragmata le 24 avril prochain, mais aussi le reboot d'Onimusha plus tard dans l'année si tout va bien. On sait également qu'un nouveau Okami est actuellement en développement, ce dernier a été annoncé officiellement il y a un petit moment déjà, mais est resté discret depuis.

source : x.com