Après le succès de Requiem, Capcom plancherait activement sur le futur Resident Evil 10. Même s'il n'a pas encore été officialisé, des détails continuent de leaker sur son contenu.

Avec son neuvième volet, Requiem, Capcom prouve à nouveau cette année que sa formule horrifique parvient à se renouveler et, surtout, à captiver les foules. Dès lors, les fans ne peuvent qu'attendre le prochain épisode. Ça tombe bien, car il semblerait que Resident Evil 10 soit déjà en chantier dans les studios japonais. Certains détails ont déjà fuité et, en l'occurrence, ils vont particulièrement intéresser les connaisseurs.

Resident Evil 10 ferait revenir un personnage iconique

Le casting compte assurément parmi les points les plus attendus des fans à chaque nouveau jeu. Or, ces dernières années, il a eu de quoi surprendre tout le monde. Avec Biohazard 7, la licence a introduit un tout nouveau protagoniste, de même pour le récent RE 9 Requiem. Mais elle n'hésite pas non plus faire revenir régulièrement ses héros cultes, comme Chris Redfield et Leon Kennedy sur les deux derniers volets. Et justement, Resident Evil 10 a toutes les chances de ramener un visage bien connu.

Le leaker hispanophone Stiviwonder aurait eu vent d'informations à propos de ce Resident Evil 10. Dans plusieurs posts depuis le mois de mars 2026, il avance que le futur épisode aurait pour nom de code “Projet Redlife”. Il serait encore en phase de pré-production, donc sujet à modification encore contrairement au remake de RE 1 qui, selon lui, serait entré en phase concrète de production.

Les détails suivants sont donc à prendre avec d'autant plus de pincettes. Mais, d'après Sitviwonder, Capcom ferait revenir Claire Redfield comme protagoniste de Resident Evil 10. L'héroïne de Resident Evil 2, également au cœur de Code Veronica et de Revelations 2, n'est pas réapparue dans un jeu depuis plus de 10 ans, à l'exception du remake de 2019. Mais cela pourrait bientôt changer.

Claire Redfield dans le remake de Resident Evil 2. © Capcom.

À l'inverse, Stiviwonder prévient qu'il ne faudrait pas compter ni sur l'apparition de Chris, ni sur celle de Leon dans Resident Evil 10. Même si les deux protagonistes masculins sont très populaires chez les fans, Claire Redfield est aussi très appréciée. D'ailleurs, l'évocation de son retour dans un rôle titre semble déjà « trop beau pour être vrai »1 aux yeux de certains, signent que ces joueurs seraient heureux de la retrouver.