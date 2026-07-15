Resident Evil 1 Remake serait bien une réalité et il serait déjà en développement depuis un petit moment déjà si l'on en croit les nouvelles informations qui viennent de tomber de la part d'un insider très bien informé sur le sujet.

Le premier Resident Evil devrait lui aussi avoir le droit à un remake et Capcom serait déjà en train de travailler dessus depuis plusieurs mois. C'est ce que réaffirme Aesthetic Gamer, aka Dusk Golem, informateur réputé pour ses bonnes infos justement dès que ça concerne la licence phare de Capcom. C'est lui qui a dévoilé le gros des informations concernant les derniers jeux de la franchise ou encore l'existence des remakes comme Resident Evil Veronica.

Resident Evil 1 Remake serait en développement depuis un bon moment

Il avait déjà rapporté en mars dernier que ce remake entrerait en phase de développement sous peu. Dusk Golem nous confirme aujourd'hui qu'en réalité, ça fait un moment que Capcom s'est penché sur le sujet. Selon lui, Resident Evil 1 remake entrera en phase de développement intensive « lorsque RE Veronica aura fini sa période de crunch dans laquelle il est actuellement. » La sortie de ce dernier étant calée à 2027, on peut donc supposer que le développement prioritaire de Resident Evil 1 Remake ne démarrera réellement qu'à partir de l'année prochaine. La bonne nouvelle, c'est que ce serait donc la même équipe qui se chargerait de ce nouveau jeu. La même qui a donné naissance à Resident Evil 4 Remake notamment.

Entre remake et DLC, Capcom prépare du lourd pour sa licence

Si l'on en croit les informations d'Aesthetic Gamer, les prochains jeux devraient s'enchaîner assez rapidement. Pour l'heure, seul le remake de Code Veronica a été officialisé par Capcom avec une fenêtre de sortie calée pour 2027. D'après les rapports financiers de l'éditeur, on estime que le jeu devrait sortir lors du premier trimestre 2027. L'entreprise s'attend en effet à une augmentation significative de ses revenus durant cette période que seule une sortie majeure peut provoquer. Aesthetic Gamer nous a toutefois affirmé que d'autres jeux étaient en développement à l'instar du remake de Resident Evil Zero ou encore d'un gros DLC pour RE Requiem.

Selon l'informateur, Capcom serait en bonne voie pour changer ses plans concernant la licence. L'éditeur souhaiterait davantage capitaliser sur ses remakes de qualité et proposer des DLC généreux pour ses jeux pour ne pas avoir besoin de retenter de faire des spin-off comme ce fut le cas à une époque. Rien de tout ceci n'est pour le moment vérifiable, mais un plan se dessine concernant les prochaines sorties de la licence.

Un remake pas aussi attendu que les autres, mais pourtant important

Si les fans adorent les remakes de Resident Evil, celui du tout premier jeu laisse la plupart des joueurs sur leur faim. Il faut dire que le jeu culte de Capcom a déjà eu le droit à un très bon remake sur GameCube et qu'il a même été porté sur PS4 par la suite. En revanche, on sait que les remakes actuels que nous propose Capcom vont nettement plus loin que ce qui avait été fait dans les années 2000. On parle ici de refonte intégrale de l'expérience et parfois même d'une petite réécriture bienvenue. Capcom refait peu à peu toute sa chronologie et sa mythologie, vu sous cet angle, un remake de l'épisode avec lequel tout a commencé sonne comme une évidence.