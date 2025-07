La saga Resident Evil est un incontournable du paysage vidéoludique. Depuis 1996, elle s'est imposée comme une véritable référence du genre du survival-horror et continue de fournir de nouvelles itérations. La prochaine, sous-titrée « Requiem », arrivera d'ailleurs en février 2026. Mais, d'autres projets sont également en route, prenant cette fois la forme de remakes. Or, l'un d'eux est toujours sujet à débat si on en croit les rumeurs.

Ce remake Resident Evil tant espéré n'est pas près d'arriver

Depuis que Capcom s'est lancé dans les remakes pour Resident Evil, les interrogations fusent à tout-va sur chaque potentiel futur opus à connaître une refonte. Si on prend en compte la précédente et l'actuelle génération de console, on considère que c'est RE2 qui a ouvert le bal, suivi par les troisième et quatrième volets. Dès lors, nous avons peu de doute quant au fait que le cinquième prenne le relai. Mais ce ne serait pas le seul projet en cours.

De fait, les bruits de couloir rapportent que des opus plus anciens devraient avoir droit à leur retour sur le devant de la scène. Beaucoup s'attendraient notamment à ce que le premier jeu de la saga, le Resident Evil original de 1996, ait droit à son remake moderne après celui de 2002. Mais ce ne serait pour le moment qu'un rêve vain.

Si on en croit les dires de l'insider Dusk Golem, qui se fait désormais appeler AestheticGamer, il ne faudrait pas compter tout de suite sur un remake de Resident Evil 1. Capcom privilégierait celui de son préquel, RE Zero, ainsi que celui d'un titre adoré de la saga, à savoir Code Veronica.

Généralement bien informé, il arrive tout de même à Dusk Golem de faire erreur. Il faut dire aussi que les plans peuvent évoluer en coulisses. Malgré tout, il vaut mieux mesurer vos attentes si vous espérez prochainement un remake du premier Resident. L'insider avait déjà prévenu à ce propos en mai dernier et réitère encore en ce début d'été.

De ce que j'ai entendu, c'est non pour le moment. Les prochains remakes devraient être Resident Evil Zero et Code Veronica. Je pense qu'un re-remake de RE1 finira par arriver, mais ce n'est pas ce qui est prévu pour les prochaines années. Pour autant que je sache, ce n'est pas en cours de développement.