Un nouveau remake de Resident Evil serait en préparation et il pourrait proposer une fonctionnalité qui collerait parfaitement au jeu concerné. Ça vient de leaker.

Les fans de Resident Evil sont gâtés ces dernières années. Outre la réussite des nouveaux épisodes, encore confirmée par Requiem en début d'année, ils ont droit à des remakes dont l'accueil prouve, là aussi, le succès de la formule. Le prochain serait en préparation chez Capcom. L'éditeur japonais prévoirait d'ailleurs d'y inclure une fonctionnalité qui va faire rêver les joueuses et les joueurs de l'époque, du moins si on croit la dernière fuite.

Le prochain remake de Resident Evil verrait double

Quel pourrait bien être le prochain RE à sortir ? Compte tenu de la dynamique en marche chez Capcom, il y a toutes les chances que ce soit un Resident Evil Remake. Cela dit, les rumeurs vont bon train à ce sujet, plusieurs titres étant évoqués. Aurons-nous droit à une refonte du cinquième épisode après le 4 en 2023 ? Plutôt Code Veronica ? À moins que ce ne soit Zero, projet qui vient encore de leaker avec une bonne surprise.

Même si les bruits de couloir portent plutôt à croire que Code Veronica aurait droit à sa refonte en premier, Resident Evil Zero pourrait être le prochain. Et pour cause, une « fuite technique » de Capcom ID, le service d'identification de l'éditeur japonais, aurait révélé de nouvelles informations sur un certain projet “Chambers”, d'après Marcox (@amr66405), un internaute spécialisé dans le partage de leaks autour de la licence horrifique.

Selon le leaker, ce projet “Chambers” (qui renvoie explicitement au patronyme de Rebecca, héroïne de Resident Evil 0), pourrait même proposer une grosse nouveauté par rapport à la version originale. La fuite mentionnerait une partie du code, notamment pour une fonctionnalité permettant d'« Inviter un ami pour le co-op ».

Cela voudrait dire que le remake de Resident Evil Zero permettrait de jouer à deux en coopération en ligne. Pour rappel, le jeu originel propose un gameplay asymétrique nous faisant alterner entre le personnage de Rebecca Chambers et Billy Coen. Bien sûr, si la refonte intégrerait toujours cette manière d'appréhender l'histoire en solo. Cependant, cette dernière pourrait donc aussi s'expérimenter à deux en simultané. Sur les forums, le public partage déjà son enthousiasme face à une telle perspective qu'il espérait depuis longtemps1.