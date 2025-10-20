Depuis plusieurs années, Capcom a une stratégie très bien rodée concernant Resident Evil. Les nouveaux jeux inédits sont intercalés avec des remakes des premiers opus de la licence. Un excellent moyen de moderniser tout l’univers de la saga, de satisfaire les fans et de permettre aux nouvelles générations de découvrir la franchise de fond en comble. Après un Resident Evil 4 Remake des plus réussis, c’est Resident Evil 9 Requiem qui verra le jour dès le mois de février 2026. Un opus inédit mettant en scène une toute nouvelle héroïne dans les ruines de Raccoon City. En plus de ce nouveau jeu, les rumeurs se multiplient concernant le développement de nouveaux remakes, dont ceux de deux jeux majeurs extrêmement appréciés des fans. L’un d’eux fait reparler de lui aujourd’hui avec de nouvelles informations croustillantes.

Le remake très attendu de ce Resident Evil adoré se confirme encore

Sortez vos pincettes, on plonge dans un nouveau bain de rumeurs qui nous vient cette fois du site généralement très bien informé MP1st. Selon ses informations, il semblerait que le remake de Resident Evil 0 soit bel et bien une réalité, chose que l’on entend régulièrement provenant de sources diverses, à l’instar du remake de Resident Evil Code Veronica que MP1st confirme également. Visiblement, le développement du remake de Resident Evil 0 suit son cours et le jeu serait connu sous le nom de Projet Chamber. Il se dit également que l’enregistrement du doublage aurait même débuté courant 2024. Apparemment, l’acteur Jon McLaren serait de la partie et aurait un rôle très important, peut-être même central s’il incarne Billy Coen, le détenu qui épaule Rebecca Chambers tout au long du jeu.

McLaren est connu pour avoir incarné Star-Lord dans le très bon jeu Les Gardiens de la Galaxie (2023), mais aussi pour plusieurs rôles dans Far Cry 5 notamment. MP1st précise d’ailleurs que, sur le CV de l’acteur, on peut justement apercevoir un certain Projet Chamber, qui serait donc prétendument le nom de code du remake de Resident Evil 0. Si c'est avéré, ça voudrait dire que, comme pour les précédents jeux, le casting serait ici totalement différent. Autre indice qui pourrait mettre la puce à l’oreille : le fait que ce projet soit en partie supervisé par Beyond Capture Studios, une boîte spécialisée dans la capture de mouvement, qui a déjà travaillé avec Capcom sur des jeux récents comme un certain Resident Evil 4 Remake.

Rebecca Chambers et Billy Coen © Capcom Production Studio 3 / Capcom.

Des changements attendus

Comme le rapporte MP1st pour étayer les propos de ses sources, tout semble se rejoindre. Le remake de Resident Evil 0 pourrait être une réalité et serait même prévu pour 2028, là où Code Veronica viserait plutôt 2027, comme l’avait déjà suggéré un autre initié de la franchise, Dusk Golem, à qui l’on doit bon nombre d'informations justes dernièrement.

Comme pour les précédents remakes, celui de Resident Evil 0 devrait par ailleurs apporter son lot de nouveautés. Là encore, il est beaucoup trop tôt pour savoir si tout cela est vrai, mais, d’après les sources de MP1st, le jeu modifierait beaucoup de choses, notamment sa première partie dans le train. Apparemment, le conducteur du train aurait un petit rôle plus important dans le remake que dans l’original, où il n’est que mentionné. Les évènements devraient quelque peu changer lors de notre passage dans le train, une séquence marquante du jeu. D’autres changements seraient également prévus, mais n’ont pas été détaillés pour le moment.

Beaucoup de choses qui ne veulent pas encore dire grand-chose malheureusement, puisque nous n’avons toujours rien de concret. Capcom nous a donné rendez-vous le 29 octobre prochain pour une vidéo spéciale autour de la licence, afin de fêter l’ouverture des précommandes de Resident Evil 9, en précisant bien que rien de nouveau ne sera montré concernant ce nouvel opus. Du coup, ça laisse le champ libre à l’éditeur pour nous parler de la suite et peut-être mentionner l’existence des prochains remakes, comme ce fut le cas pour Resident Evil 9 à l’époque de sa première annonce. Nous verrons. Pour le moment, toutes ces rumeurs ne nous permettent que de théoriser, en prouvant une chose : l’attente des fans est réelle.

source : MP1st