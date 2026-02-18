En développement depuis déjà huit ans sur Xbox et PC, Replaced est une nouvelle fois reporté par Sad Cat Studios, et ce à tout juste un mois de sa sortie.

Il y a parfois des jeux que l’on attend impatiemment, et dont la sortie se fait pourtant cruellement désirer pendant de longues années. On pourrait par exemple citer GTA 6, The Elder Scrolls 6 ou encore Beyond Good & Evil 2, qui sont de loin les plus réputés en la matière. Mais ils ne sont malheureusement pas les seuls. Car dans le lot se trouve aussi Replaced, jeu d’action-aventure cyberpunk en 2.5D, qui n’en finit plus de faire languir les joueurs depuis son annonce en 2021. Et comme nous venons tout juste de l’apprendre, l’attente va encore se prolonger.

En effet, alors que l’on pensait enfin voir le bout du tunnel avec une date de sortie fixée pour le 12 mars 2026, Sad Cat Studios a finalement pris la parole sur les réseaux sociaux afin d’annoncer un énième report pour Replaced. Heureusement, il n’est cette fois-ci que de courte durée puisque le titre est maintenant annoncé pour le 14 avril prochain. « En tant que petite équipe travaillant sur notre tout premier jeu, nous avons mis tout notre cœur dans ce projet » commence alors par expliquer le studio biélorusse dans son communiqué.

« Bien que Replaced soit techniquement terminé, atteindre cette dernière ligne droite nous a montré qu’il nous fallait encore quelques semaines pour pouvoir vous offrir l’expérience que vous méritez. Nous voulons que la version de Replaced à laquelle vous jouez dès le premier jour soit peaufinée, stable et fidèle à la vision que nous avons partagée avec vous ». C’est pourquoi malgré tous les retours positifs liés à la démo, disponible sur Steam depuis quelques jours, Sad Cat a tout de même pris la décision de reporter une nouvelle fois le jeu.

« Pour être honnête, la sortir a été très stressant, mais voir votre façon de jouer, lire vos critiques et entendre votre enthousiasme a été extrêmement gratifiant. Nous lisons constamment vos commentaires, et ces retours nous aident à apporter les dernières modifications qui permettront au jeu complet de briller ». Rendez-vous dans un peu moins de deux mois pour la sortie de Replaced donc, qui paraîtra en exclusivité sur Xbox Series et PC. Pour rappel, le jeu de Sad Cat est en développement depuis 2018, et avait initialement été annoncé pour une sortie courant 2022.

Source : Sad Cat Studios