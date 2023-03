Lorsqu'il arrive sur PC, PS4 et Xbox One en août 2019, Remnant : From The Ashes se distingue sur plusieurs points. Le TPS, qui emprunte plusieurs mécaniques à la série des Souls, offre un univers immersif et un système de combat prenant. Remnant : From The Ashes peut en plus de cela se parcourir seul ou en multijoueur. Le jeu développé par Gunfire Games rend donc une copie très propre. On comprend que le studio se soit rapidement penché sur le développement d'un deuxième épisode. Cette suite, intitulée sobrement Remnant 2, vient de dévoiler un long trailer de gameplay. Les fans du premier opus seront en terrain connu.

Remnant 2 dévoile son gameplay explosif dans un long trailer

Un nouveau trailer de 9 minutes de Remnant 2 vient tout juste de sortir sur la chaîne YouTube officielle du jeu. Comme précisé en description de la vidéo, la séquence de gameplay se déroule à Yaesha, "un des nombreux environnements du jeu". Le gameplay de Remnant 2 proposera un savant mélange entre combat à distance (avec armes à feu) et au corps-à-corps. Le système d'archétypes du premier épisode fait son retour dans Remnant 2. L'occasion de débloquer de nombreux bonus passifs et pouvoir explosifs. La personnalisation des armes sera, bien entendu, toujours possible. Bref, les joueurs de Remnant : From The Ashes devraient rapidement retrouver leurs marques.

Remnant 2, une difficulté qui s'annonce toujours aussi élevée

Cette longue séquence de gameplay permet de découvrir une partie du bestiaire de Remnant 2 ainsi qu'un redoutable boss en fin de vidéo. À l'instar de Remnant : From The Ashes, cette suite devrait en proposer un bon nombre. Une très bonne nouvelle pour les amateurs de difficulté. Car, oui, le challenge fait partie intégrante de l'expérience. Il suffit de voir la description Steam de Remnant 2 pour s'en convaincre.

Des donjons et zones générés de façon dynamique mettront à l'épreuve le courage des joueurs, même les plus aguerris, avec des quêtes savamment intriquées, des bonus, du craft et du butin. Chaque partie sera exigeante, variée et gratifiante, à mesure que vous vous tirez de situations désespérées.

Remnant 2 parviendra-t-il à faire encore mieux que le premier épisode, sorti il y a bientôt 4 ans ? Réponse cet été, période à laquelle sortira le titre sur PC, PS5 et Xbox Series, sans plus de précision sur la date exacte. Si vous avez retourné Remnant : From The Ashes dans tous les sens et que vous attendez la suite, il faudra patienter encore un peu.