Au sein des nouvelles annonces et des World Premiere des Game Awards, nous avons pu découvrir Remnant 2 pour faire suite au jeu d'aventure/survie/TPS de 2019. L'opportunité notamment de tabasser des engeances démoniaques à plusieurs. Puisque si il est possible de jouer en solo, il est aussi possible de vivre l'aventure avec deux amis.

Remnant 2 : le retour

Remnant est un peu un mélange des genres entre action, aventure et RPG, le tout dans un univers post-apo à l'ambiance gothique.

Remnant II est la suite de Remnant: From the Ashes, la révélation vidéoludique où les survivants de l'humanité sont confrontés à des créatures redoutables et des boss titanesques dans des mondes terrifiants. Jouez en solo ou en coop avec deux amis et explorez les profondeurs de l'inconnu pour mettre un terme au mal qui menace de détruire la réalité elle-même. Pour y parvenir, les joueurs devront compter sur leurs propres capacités et celles de leurs équipiers pour surmonter les défis les plus ardus et sauver l'humanité de l'extinction.

Pour la partie combat qui est tout de même le fer de lance du titre, il s'agit d'un mélange au corps-à-corps et à distance avec toujours évidemment la présence de boss gigantesques qui viendront représenter un défi supplémentaire premier opus est de retour contre des ennemis retors et dans des combats de boss à grande échelle. Remnant 2 insiste aussi sur la rejouabilité et les récompenses, qui donne envie d'y retourner :

Des donjons et zones générés de façon dynamique mettront à l'épreuve le courage des joueurs, même les plus aguerris, avec des quêtes savamment intriquées, des bonus, du craft et du butin. Chaque partie sera exigeante, variée et gratifiante, à mesure que vous vous tirez de situations désespérées. Les nombreuses histoires du jeu, imbriquées entre les différents mondes, encourageront l'exploration et les visites répétées.

Pour l'heure le jeu est prévu pour 2023 sur PC, Xbox Series et PS5 sans plus de précision.