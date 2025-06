Disponible depuis ce 19 juin 2025 sur PC, PS5, Xbox Series et le Game Pass, Rematch semble connaître un joli lancement qui a suscité la curiosité auprès des fans de foot en quête d'alternatives à des mastodontes comme EA Sports FC 25. Le titre de Sloclap (SIFU), souffre toutefois de plusieurs problèmes et manque en l'état de contenus pour garder ses joueurs sur le terrain. Le studio français a cependant des plans bien établis pour son dernier jeu et a annoncé une feuille de route fournie en ce sens.

L'entraîneur Sloclap dévoile sa stratégie pour Rematch

Après une bêta ouverte qui avait convaincu son public le mois dernier, Rematch est donc enfin disponible, et connaît visiblement un joli lancement grâce à son gameplay dynamique et libre. Il souffre malheureusement de gros problèmes de latence et de netcode, manque un peu de contenus en l'état, en plus de l'absence de cross-play en raison de « complications non prévues ». Qu'à cela ne tienne, Sloclap ne compte pas abandonner son dernier jeu en date, et a détaillé ses plans sur le court et long terme en ce sens, comme suit.

Mises à jour d'urgence prévues

Tout d'abord, Rematch devrait incessamment sous peu sérieusement revoir sa copie au niveau de la latence et des performances, et le studio travaille déjà sur l'optimisation de l'ensemble, ainsi que sur une meilleure stabilité des serveurs. Même combat pour la désynchronisation, qui nuit grandement à l'expérience des matches, et devrait aussi recevoir des ajustements très prochainement. Enfin, des mises à jour arriveront également rapidement pour corriger les divers bugs qui affectent actuellement Rematch.

Ajustements et fonctionnalités à venir sur le long terme dans Rematch

En parlant de fonctionnalités, Sloclap a également détaillé les nouveautés à venir sur le long terme dans Rematch, en dégageant quatre points clés : le gameplay, les fonctionnalités compétitives et « casual », et le social. Pour le premier point, le studio entend dans les prochains points améliorer de nombreux éléments de gameplay comme les tacles, les mécaniques du gardien ou encore le système de dribble. L'idée est d'ajouter de la profondeur à ce niveau, en prenant également en compte les retours de la communauté.

S'agissant des fonctionnalités compétitives et « casual » à venir sur Rematch, Sloclap évoque l'ajout d'une part de systèmes de tournoi, de classement, de création de club ; et d'autre part de nouveaux modes en partie rapide, ainsi qu'une rotation de modes de jeux. De même, les bots contrôlés par l'IA devraient recevoir des ajustements afin de permettre de lancer des parties en Joueurs contre IA dans divers modes.

Enfin, l'ajout du cross-play figure parmi les priorités majeures du studio pour Rematch, même s'il n'est pas encore en mesure de dire quand cela sera intégré. D'autres fonctionnalités sociales comme un mode spectateur ou la possibilité de relancer un match avec et/ou contre les mêmes joueurs de la partie en cours sont également à l'étude.

Source : Site officiel de Rematch