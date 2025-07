Disponible depuis le 19 juin dernier, Rematch, le nouveau titre surprenant des créateurs de SIFU, est à n’en pas douter un véritable succès. En effet, un mois après sa sortie, le jeu de foot compétitif a d’ores et déjà réussi à séduire un total de 5 millions de joueurs uniques, un exploit dont Sloclap ne manque pas de se féliciter. Et le studio compte bien entretenir ce succès aussi longtemps que possible, ce qui passe alors notamment par l’arrivée d’une première mise à jour destinée à améliorer et enrichir l’expérience de jeu.

Rematch reçoit sa première mise à jour

« Comparé aux hotfixes que nous avons faits jusqu’à présent, [ce premier patch de Rematch] contient de nombreux changements dans tous les domaines » précise ainsi d’emblée Sloclap. Car le moins que l’on puisse dire, c’est que cette version 1.200.100 du jeu, déployée hier sur PS5, Xbox Series et PC, contient son lot de nouveautés. Trop pour que nous puissions revenir en détails sur chacune d’elles. C’est pourquoi nous n’aborderons ici que les changements les plus importants, les autres étant à retrouver directement sur le site officiel de Rematch.

Pour ce qui est du gameplay, tout d’abord, Sloclap annonce l’arrivée très demandée de la possibilité de remapper les touches, avec un système encore relativement sommaire pour l’instant. Il sera toutefois développé davantage ultérieurement. Des améliorations ont également été apportées à la détection du ballon en jeu, notamment pour ce qui concerne les gardiens. Ainsi, ces derniers seront désormais davantage en mesure de l’attraper que de le dévier dans certaines situations.

Dans le même temps, l’équipe de Rematch en a profité pour apporter de nombreuses corrections à l’expérience, que ce soit au niveau de la gestion de la caméra, des contacts physiques entre les joueurs, de la gestion du menu pause durant les matchs ou des animations, qui ont subi de multiples améliorations. Enfin, toujours sur le plan du gameplay, Sloclap annonce avoir corrigé les bugs pouvant entraîner des crashs après un but, ou encore le retour automatique à l’écran de classement au moment d’afficher les résultats de fin de match.

© Sloclap et Kepler Interactive

Des visuels qui s’améliorent

Pour ce qui est des menus et de l’interface, cette mise à jour apporte, conformément à la demande des joueurs, davantage de lisibilité sur l’écran de progression. Les développeurs de Rematch en ont toutefois également profité pour ajouter une nouvelle option d’accessibilité, le mode Daltonien, ainsi qu’un canal vocal pour permettre aux joueurs de discuter dans le lobby d’un match personnalisé. Naturellement, plusieurs problèmes d’interface et autres bugs visuels ont aussi été corrigés pour l’occasion.

Enfin, sur le plan artistique, Sloclap annonce l’ajout d’un mod de détail pour les petits acteurs sur les niveaux et les VR, de nouveaux ballons dans le Prologue et des textures pour l’apparition et la disparition des foules dans les stades. Sans compter toutes les améliorations apportées en parallèle, telles que l’augmentation du niveau minimum de LOD dans les options, les problèmes de réticules, la gestion des ombres dans les stades, l’affichage de certaines textures et plus encore. En bref, Rematch continue de s’affiner grâce à cette mise à jour.

Pour le crossplay, il va falloir attendre

Mauvaise nouvelle, en revanche, pour ceux qui attendent l’arrivée du netcode et du crossplay : il va falloir patienter encore un peu. « Il s’agit du travail de spécialistes dans leurs domaines […], et nous ne pouvons pas mettre toutes nos ressources sur ces sujets pour les faire avancer plus vite » indique Sloclap, avant de révéler qu’ils font néanmoins « de très bons progrès sur ces sujets ». De fait, cela ne devrait désormais plus trop tarder à arriver, même si le studio n’est pas encore en mesure de dire quand.

À noter que, comme on pouvait s’en douter, il ne s’agit alors là que du premier patch d’une longue série pour Rematch. L’équipe précise en effet qu’un deuxième patch devrait arriver d’ici 2-3 semaines, avec d’autres améliorations et correctifs destinés à corriger les autres problèmes remontés par la communauté. En sachant qu’entre temps, le titre aura également droit à de multiples hotfixes, qui corrigeront quant à eux les plus petits problèmes en attendant l’arrivée de cette nouvelle grosse mise à jour.

Source : Sloclap