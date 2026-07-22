L'amère 4ᵉ place des Bleus durant la Coupe du monde 2026 pourrait trouver une consolation salutaire dans une autre compétition qui se joue cette fois sur le terrain virtuel de Rematch.

Ça y est, le chapitre de la Coupe du monde 2026 aux États-Unis s'est refermé sur la victoire de l'Espagne qui est parvenue à mettre l'Argentine à genou. La France, de son côté, a fini la course aux portes du podium après sa défaite face à l'Angleterre lors de la petite finale. Toutefois, elle pourrait renverser le sort à sa manière grâce au jeu Rematch, qui organise sa propre Nation Cup. L'ultime match contre le Brésil déterminera le grand vainqueur.

La Nation de Cup de Rematch rejoue la compétition

Jeu phénomène de 2025, Rematch est la dernière pépite française sur la scène des jeux de sport. Fruit du travail de Sloclap (Sifu), il a fait souffler un vrai vent de fraîcheur sur le monde du football virtuel. Et bien décidé à ne pas s'arrêter en si bon chemin, le studio a décidé de monter sa propre version de la Coupe du monde, la “Nation Cup”, qui a lieu du 11 juin au 23 juillet 2026.

Ce grand tournoi est l'occasion pour les joueuses et joueurs de Rematch de se battre pour leur pays. Chacun choisi sous quelle bannière il veut jouer et participe à des matchs pour l'emmener, si possible, vers la victoire. En plus de cela, des tonnes de cadeaux sont à remporter, notamment des cosmétiques. C'est une belle initiative de la part des Français de Sloclap, qui pourrait même voir leur nation remporter le tournoi sous peu.

La France contre le Brésil en finale de cette autre Coupe du monde

Le 23 juillet marquera la fin de la Nation Cup 2067 dans Rematch. Après un mois de compétition, les joueuses et joueurs verront enfin quel pays va l'emporter. En l'occurrence, la finale voit s'affronter la France et le Brésil, deux pays star du football IRL. Si les fans de Neymar et Ronaldinho rêveraient d'offrir une seconde chance à la Seleção pour cette édition, les Français, eux, vont tout faire pour rattraper la défaite brutale des bleus lors de la Coupe du monde. Il vous reste encore une journée pour prendre part au tournoi. Le vainqueur sera révélé demain !