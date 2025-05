Si vous avez suivi la cérémonie des Game Awards 2024, alors vous avez peut-être vous aussi été surpris par l’annonce de Rematch, le nouveau jeu de Sloclap. Créateur du très apprécié mais exigeant SIFU, le studio français a en effet décidé de changer radicalement d’univers avec son prochain titre, dont l’objectif est d’offrir une nouvelle perspective sur les jeux de foot en ligne. Et si cela vous intrigue, nous avons une bonne nouvelle à vous partager : une seconde bêta ouverte va bientôt avoir lieu !

Nouvelle bêta en approche pour Rematch

C’est via son serveur Discord que Sloclap a révélé l’information, indiquant que Rematch sera de nouveau jouable entre le 28 et le 30 mai prochain. Et contrairement à la première bêta organisée fin avril, celle-ci ne sera plus réservée aux joueurs PC. Les joueurs PS5 et Xbox Series pourront ainsi quitter le banc de touche pour profiter eux aussi d’un premier aperçu du titre avant sa sortie. Notez cependant que la fonctionnalité crossplay ne sera pas disponible dans le cadre de cette version d’essai.

En amont de cette bêta ouverte, le 9 mai plus précisément, le studio organisera également des sessions de tests techniques afin de s’assurer du bon déroulement de la bêta le moment venu. Pour ceux qui le souhaitent, il est donc possible de s’inscrire pour y participer, en sachant que les invitations seront envoyées séparément de celles de la bêta ouverte. Sloclap précise toutefois que les joueurs ayant souscrit à la newsletter par le passé seront priorisés dans le cadre de cette sélection.

Un jeu qui a déjà trouvé son public

Rendez-vous d’ici quelques semaines, donc, pour vérifier si le succès est de nouveau au rendez-vous pour Rematch. Car avec près de 134 000 joueurs connectés en simultané sur Steam pour sa première bêta, nul doute que le nouveau jeu des créateurs de SIFU attire déjà l’attention. Et pour ceux qui n’auraient pas la chance d’être sélectionnés pour cette seconde session, pas d’inquiétude ! Nous ne sommes désormais plus très loin de la sortie officielle du jeu, qui débarquera dès le 19 juin 2025 au prix de 29.99€. Il sera également inclus dans le Xbox Game Pass.