Le 19 juin était un grand jour pour le studio indépendant Sloclap. Après Absolver et Sifu, l'équipe française a entamé un tournant radical avec la sortie de sa nouvelle production : Rematch, un jeu de foot en ligne au croisement de FIFA Street et Rocket League. L'inquiétude était probablement palpable avant le lancement et pourtant, le public est plus que jamais au rendez-vous !

Rematch déjà digne du ballon d'or

À son annonce, Rematch a pu surprendre autant que laisser interrogateur. Avec une approche plus libre du foot qu'un EA FC, il nous place au cœur de matchs de 3 à 5 joueurs avec une vue à la troisième personne. Or, son mélange de technique et de fun a fait son effet dès la phase de bêta en rassemblant 150 000 joueuses et joueurs. Mais, ce n'était là qu'un avant-goût pour le studio qui voit les chiffres exploser depuis la sortie !

Le 20 juin dernier, Sloclap se félicitait pour un premier cap de taille pour Rematch : le jeu a passé la barre du million de joueurs uniques en seulement 24 heures. Visiblement, le phénomène de la bêta a très bien servi le titre et ce ne serait que le début si on croit les nouveaux chiffres, moins d'une semaine après le lancement.

Un million de joueurs uniques en 24 heures. C'est incroyable de voir autant d'entre vous jouer à Rematch le jour de la sortie. L'équipe entière est très reconnaissante et travaille d'arrache-pied sur les correctifs et améliorations ! Ce n'est que le début !

Hier, mardi 24 juin, le studio faisait déjà une nouvelle annonce impressionnante concernant les statistiques de Rematch. Le jeu continue d'attirer en masse avec déjà 3 millions de joueuses et joueurs rassemblés. À titre de comparaison, c'est autant qu'Assassin's Creed Shadows en une semaine. Il est commun que les jeux-service rassemble bien plus que les AAA solo. Toutefois c'est ici un exploit puisqu'il s'agit d'une production indépendante avec des moyens moindres et un concept qui aurait pu ne pas trouver son public. Mais visiblement, l'histoire de Rocket League se répète.

En somme, le pari est plus que gagnant pour Sloclap ! Rematch est effectivement en passe de devenir le plus gros succès du studio. De fait, ce n'est plus qu'une question de jour avant qu'il n'égale, voire dépasse, les 4 millions d'exemplaires de Sifu. Voilà qui prouve que l'audace paie quand on s'y prend bien. Maintenant, le défi sera de maintenir l'intérêt sur la durée pour le studio.