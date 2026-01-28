Tandis que Ciri prendra le relai dans The Witcher 4, le Loup blanc a encore de belles aventures à vivre. Une nouvelle annonce le prouve encore et non, il ne s'agit pas encore du fameux DLC dont toutes les rumeurs font état pour Wild Hunt, le troisième volet des titres développés par CD Projekt. Cette fois, c'est un véritable jeu surprise qui sort de l'ombre chez un éditeur de renom.

Un jeu The Witcher pas comme les autres

Geralt de Riv sera prochainement la vedette d'un jeu The Witcher que personne n'avait vu venir. Plus exactement, d'un jeu Reigns estampillé de la saga du Sorceleur. Lancée en 2016, cette licence développée par Nerial et éditée chez Devolver tend à repenser les jeux de cartes. Elle propose un système de « swipe » (« glisser ») à gauche ou à droite comme les applications de rencontre. Sauf que là, vous ne cherchez pas votre futur date mais influez sur le cours de votre histoire.

La première mouture de cette formule vous mettez au défi de conserver le pouvoir sur votre royaume. Mais dans Reigns The Witcher, c'est l'épopée de Geralt que vous orienterez d'un swipe à l'autre. Affronter des monstres, approcher les badauds, parler à Yennefer, se reposer... À vous de choisir quelle voie le sorceleur devra suivre. L'aventure est en plus narrée par un personnage que les fans connaissent très bien, en la personne de Jaskier, le barde. Tout a ainsi été pensé pour vous immerger dans l'univers culte avec une forme de légèreté qui colle bien au jeu de Nerial.

Reigns The Witcher s'est dévoilé pas plus tard qu'hier. Plutôt rassurant pour les fans, il est explicitement inspiré de la peinture que CD Projekt a dressé de l'univers originairement né de la plume d'Andrzej Sapkowski. Ce jeu de cartes sera une bonne manière de vous occuper avant le lancement du quatrième opus mettant en scène Ciri. D'autant que vous n'aurez pas longtemps à patienter avant sa sortie. Devolver a annoncé qu'il serait disponible le 25 février 2026, sur PC (via Steam et GOG) et mobile (iOS et Android).