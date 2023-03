Redfall doit sortir cette année et Arkane commence sérieusement à communiquer sur son bébé. Voici ce que l'on peut apprendre.

Redfall, le jeu exclusif Xbox à venir fait parler de lui en ce début du mois de mars 2023 (à l'écriture de cette news) pour nous apporter une très bonne nouvelle. En effet, le studio Arkane a confirmé aujourd’hui que le cross-play sera bien proposé entre toutes les plateformes, en l'occurrence il s'agit des versions Xbox, Xbox Game Pass, PC Game Pass, Steam et Epic Game Store.

Jouable avec l'ensemble de vos amis

En d'autres termes, étant donné que le jeu est tourné vers la coopération, vous n'aurez pas besoin de vous questionner sur la version du jeu Redfall que possède vos amis. Et ça c'est tout de même une très bonne chose. C'est via le compte Twitter officiel que nous avons pu apprendre la nouvelle :

Redfall c'est quoi ?

Pour mémoire, Redfall est un FPS en monde ouvert coopératif dans lequel les joueurs doivent lutter contre des vampires et des "adeptes". Le nom du jeu provient d'une petite ville dans laquelle les vampires ont fait éruption, du jour au lendemain, éclipsant par la même occasion le soleil et se nourrissant des pauvres habitants. Arès Dishonored et Prey, Redfall est le prochain gros jeu du studio Arkane. Forcément il est attendu de pied ferme par de nombreux joueurs.

Reste maintenant à attendre le 2 mai 2023 pour se jeter dans la bataille avec vos amis (ou des inconnus) pour vaincre les suceurs de sang. En attendant vous pouvez retrouver pas moins de 10 minutes de gameplay ci-dessous pour vous laisser convaincre (ou pas).