Au sein des jeux qui sont très attendus pour le mois de mai 2023 on retrouve un certain Redfall. Pour faire simple il s'agit d'un jeu vidéo d'action-aventure développé par Arkane Austin et édité par Bethesda. Le jeu se déroule dans une ville fictive de l'île de Redfall, qui est assiégée par des vampires après une expérience scientifique qui fut un fiasco... Dans ce contexte le joueur incarne l'un des cinq personnages jouables, chacun avec bien entendu ses propres compétences et capacités uniques. L'objectif outre combattre les vampires est de découvrir la source du Mal, bref c'est un jeu coopératif aux allures de FPS qui s'inspire un peu d'un Left 4 Dead. Avec son vaste monde ouvert, on peut d'ors et déja se poser des questions sur le coté gourmand du titre. Qu'en est t-il ?

Configuration minimale

Processeur : Intel Core i5-8400 à 2,80 GHz ou AMD Ryzen 5 1600

: AMD RX 580/Nvidia GTX 1070/6 Go VRAM RAM : 16 Go

: Windows 10 64 bits Stockage : SSD de 100 Go

Ici c'est tout à fait abordable et c'est en dessous de la configuration moyenne de l'utilisateur Steam. Le seul problème est en fait la taille du jeu qui fait pas moins de 100 Go, ça pique un peu mais pour le reste c'est une bonne nouvelle. Le jeu Redfall ne semble pas trop gourmand ou du moins il peut être accessible par tout le monde.

Configuration Recommandé :

Processeur : Intel Core i7-9700K à 3,60 GHz ou AMD Ryzen 7 2700X

AMD 5700/Nvidia RTX 2080/Intel ARC/8 Go VRAM RAM : 16 Go

Windows 10 64 bits Stockage : SSD de 100 Go

On commence à monter en gamme avec la configuration recommandé puisqu'il s'agit ici de posséder une RTX 2080 et un processeur i7 9700K. Ca commence à piquer sévèrement et on se trouve cette fois au dessus de la configuration moyenne du joueur Steam. Redfall est visiblement gourmand si on souhaite en profiter dans de bonnes conditions.

Pour jouer en Ultra à Redfall

Processeur : Intel Core i7-9700K à 3,60 GHz ou AMD Ryzen 7 2700X

AMD RX 6800 XT/Nvidia RTX 3080/10 Go VRAM RAM : 32 Go

Windows 11 64 bits Stockage : SSD de 100 Go

Forcément en détails ultra ça commence à devenir très onéreux en terme de matériel et Arkane précise qu'il faut au moins une RTX 3080. Soit un matériel assez haut de gamme et inabordable pour de nombreux joueurs. Certes il s'agit de Redfall sous son meilleur jour mais c'est tout même beaucoup. Pour la comparaison, le très beau Hogwarts Legacy en ultra ne demande "que" une 2080 Ti.

Pour mémoire Redfall est prévu sur PC et Xbox Series pour le 2 mai 2023.