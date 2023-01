Grâce notamment à Dishonored et Prey sous son girond, le studio Arkane a pu s'imposer comme étant l'un des studios les plus qualifiés en matière de FPS. Pour l'occasion de Redfall d'ailleurs, le prochain titre très attendu de cette fine équipe de créateurs et créatrices souhaite proposer un jeu "qui fait plus" avec pas mal de surprises au programme. Voici ce qu'explique le directeur créatif Ricardo Bare, dans une récente interview avec GamesRadar :

Redfall est plus qu'un FPS

Ainsi on peut apprendre que Redfall est "plus un jeu de tir" par rapport aux autres titres d'Arkane :

Bien qu'il soit vrai qu'il s'agit plus d'un jeu de tir que de tout ce sur quoi nous avons travaillé, une grande partie du plaisir vient des pouvoirs de chacun des héros. Que vous mettiez Remy et Jacob en synergie ou même que vous jouiez seul, utiliser les pouvoirs, les combiner et améliorer votre personnage est très amusant.

Pour se faire, Arkane a notamment reçu des développeurs de DOOM pour donner un avis sur l'état actuel de Redfall :

Il y a un certain niveau de travail que vous devez mettre dans un FPS pour atteindre la barre minimale, car vous serez inévitablement comparé à tous les autres shooters si vos armes ne sont pas biens. Nous avons obtenu des informations de certains de nos studios "frères"; les gens qui ont travaillé sur DOOM sont venus nous faire part de leurs commentaires à plusieurs reprises, des choses comme ça, et nous sommes plutôt satisfaits des résultats.

Si des développeurs de DOOM ont donné un avis sur le jeu et que le résultat est satisfaisant on peut être certain que Redfall est de bonne qualité. Du moins on l'éspère et on a hâte de poser les mains dessus pour pouvoir vérifier tout ça. D'ailleurs sachez qu'une annonce pourrait bientôt avoir lieu sur le jeu.

Que pensez-vous de cette déclaration ?