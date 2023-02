Sur le podium des jeux coopératifs les plus attendus on retrouve aussi l'exclu Xbox Redfall qui dévoile une nouvelle vidéo ce jour.

Après Dishonored et Prey, Redfall est le prochain gros titre du studio français Arkane et visiblement, l'équipe de développeurs souhaite changer un peu son style et se tourner vers un autre genre de FPS : le coopératif. Pour mémoire, il s'agit donc d'un FPS en monde ouvert à plusieurs dans lequel les joueurs doivent lutter contre des vampires et des "adeptes". On est un peu sur le même genre de mécaniques qu'un certain Left 4 Dead même si ici les ennemis semblent moins nombreux.

Redfall et son monde vampirique

Le nom du jeu en lui même vient en fait du nom d'une petite ville dans laquelle les vampires ont fait éruption, éclipsant le soleil et se nourrissant des malheureux habitants. C'est d'ailleurs le sujet central de la vidéo du jour qui dévoile un peu le type d'environnements que l'on va être amené à visiter. Ce que l'on peut en dire c'est qu'il fait quasiment toujours nuit et qu'il s'agit d'une ville typique américaine. Voici la description officielle du développeur à ce sujet :

Le monde de Redfall était autrefois agréable, ensoleillé, pittoresque même ! Mais la situation a viré au cauchemar. Envahie par des vampires assoiffés de sang et plongée dans les ténèbres à l'aide d'une éclipse solaire, Redfall est devenue le théâtre d'un bain de sang. Les vampires ont repoussé la mer et empêchent quiconque de quitter l'île. Prisonniers d'une ville plongée dans le chaos, les rares survivants de Redfall n'ont d'autre choix que d'affronter la menace vampirique. Redfall propose un monde ouvert superbe et terrifiant ainsi qu'une narration évocatrice par son environnement, la spécialité d'Arkane. Protégez les survivants et reprenez l'île, un quartier à la fois. Explorez des zones troublantes qui défient les lois de la réalité. Affrontez des vampires, des adeptes et des mercenaires, ou regardez-les simplement s'entretuer.

Redfall est attendu sur Xbox Series X|S et PC le 2 mai 2023.