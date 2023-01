Redfall, l'exclusivité Xbox à venir est aussi victime de leak. Tout simplement cette fois-ci sur sa date de sortie. Il n'y a plus vraiment de place à la surprise mais la bonne nouvelle c'est qu'il n'y a plus beaucoup de temps à attendre pour pouvoir mettre les mains dessus. Le jeu qui est prévu pour se montrer lors de la conférence Xbox et Bethesda Developer_Direct du 25 janvier n'aura même pas eu l'occasion d'attendre jusque là.

La date de lancement de Redfall serait donc le 2 mai 2023, on peut apprendre la nouvelle d'après l'initié Xbox Brad Sams grâce à l'utilisation de certains emojis sur son compte Twitter.

L'information a été corroborée par eXtas1stv aussi sur Twitter, ce qui reste évidemment à prendre avec toutes les pincettes de circonstance. Etant donné que cette source est clairement moins sérieuse que la précédente :

Après Dishonored et Prey, Redfall est le prochain gros jeu du studio français Arkane et visiblement, l'équipe de développeurs souhaite s'inspirer des meilleurs puisqu'ils ont fait appel aux créateurs de DOOM pour donner un avis sur l'œuvre vidéoludique.

Pour mémoire, Redfall est un FPS en monde ouvert coopératif dans lequel les joueurs doivent lutter contre des vampires et des "adeptes". Le nom du jeu vient en fait du nom d'une petite ville dans laquelle les vampires ont fait éruption, éclipsant le soleil et se nourrissant des pauvres habitants. Outre DOOM on peut dire que le jeu s'inspire aussi très clairement d'un certain Left 4 Dead. De toute façon nous devrions en avoir le cœur net lors de la conférence Xbox qui est toujours programmée pour le 25 janvier 2023 à 21h pétante. Une bonne opportunité d'admirer ce que Microsoft et Bethesda vont nous concocter pour l'année 2023 et plus.

Le titre est prévu pour être une exclusivité Xbox One, Xbox Series et PC.