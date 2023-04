Depuis le rachat de Bethesda par Microsoft pour 7,5 milliards de dollars, on n'a peu espoir de voir les jeux de l'éditeur sortir sur les consoles de PlayStation. The Elder Scrolls 6, Fallout 5... les joueurs PS4 et PS5 risquent de passer à côté de grands jeux. Dans un avenir plus proche, c'est Redfall, le nouveau titre d'Arkane Studios, qui va leur passer sous le nez. Celui-ci ne sera disponible que sur PC et Xbox Series. De quoi profiter pleinement de la puissance de ces machines ! Enfin... c'est ce qu'on pensait.

Joueurs Xbox, attention les yeux

Malgré son concept original, le dernier titre des studios Arkane, Deathloop, avait divisé. Deux ans auparavant, la déception avait été bien lus grande encore avec Wolfenstein : Young Blood. Mais n'oublions pas que le studio est également derrière les excellents Dishonored et le très bon Prey, pour ne citer qu'eux ! Il y a donc de quoi être confiant vis-à-vis de leur prochaine production, Redfall. Rappelons qu'il s'agira d'un jeu de tir particulièrement bourrin, qui réclamera donc une fluidité à toute épreuve. Et c'est là que ça coince.

Le FPS coopératif d'Arkane est prévu pour le 2 mai 2023. Le studio aura donc attendu moins d'un mois avant la sortie pour annoncer une mauvaise nouvelle. Sur Twitter, il révèle ainsi qu'à son lancement sur Xbox Series X et S, Redfall ne sera jouable qu'en mode Qualité, à 30 images par secondes. Certes, cela permettra de profiter de jolis graphismes, en 4K sur Series X et 1440p sur Series S, mais l'annonce fait office de véritable douche froide. D'abord, parce que les joueurs qui préfèrent la performance au rendu visuel sont nombreux. Ensuite - et surtout, à en croire les réponses au tweet, parce que Redfall rejoint la (trop) longue liste des jeux qui ne sortent pas finis à 100%. Les 30 images par secondes en sont pas un choix, mais visiblement une contrainte de temps. On apprend en effet les 60 images par seconde arriveront par la suite via une mise à jour (mode Performances). Un FPS limité à 30 FPS c'est cocasse, mais c'est surtout très frustrant.

Que sait-on de Redfall, à moins d'un mois de la sortie du jeu ?

Sur Twitter, les possesseurs de Xbox Series ne se font pas prier pour exprimer leur colère. Mais au-delà de cet impair technique, doit-on attendre Redfall avec impatience ? Le titre s'est montré à plusieurs reprises en vidéo, et notamment il y a deux mois via une présentation de gameplay officielle. Vous pouvez découvrir la vidéo ci-dessous.

Chacun se fera son propre avis, mais le tout nous semble plutôt sympathique. En tant que FPS bourrin coopératif qui se respecte, Redfall proposera de nombreux types d'ennemis à dégommer, mais également quatre classes aux capacités distinctes. Comme un certain Left 4 Dead ou bien Back 4 Blood, qui l'ont clairement inspirée, le soft devrait s'avérer bien plus délectables entre amis. D'autant qu'il se dote de petites subtilités telles que des phases d'infiltration, absentes de ses modèles. Et si vous vous posiez la question, la version PC est également prévue pour le 2 mai 2023 et ne sera, elle, soumis à aucune limite de performances.