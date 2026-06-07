8 ans après la sortie du dernier western de Rockstar Games, qui sait si Red Dead Redemption 3 pourrait voir le jour ? Arthur Morgan en personne revient sur cette éventualité.

Alors que le monde entier s'apprête à accueillir GTA 6 fin 2026, une bonne partie des fans de Rockstar regarde en arrière, comptant les années qui les séparent du lancement de RDR 2. 8 ans déjà et pas le moindre indice sur un potentiel retour au Far West pour la firme étoilée. Pourtant, une personne est sûre que Red Dead Redemption 3 sortira un jour et il s'agit de la voix d'Arthur Morgan en personne.

Arthur Morgan de retour dans Red Dead Redemption 3 ?

En 2018, Rockstar Games nous ramenait dans l'Ouest sauvage de Red Dead Redemption avec un second volet, qui se révèle être une préquelle. Fort de son monde ouvert organique, de son réalisme jusqu'au-boutiste et d'une histoire aussi forte que dense, RDR 2 reste aujourd'hui un modèle pour beaucoup. Les fans qui rêvent d'un nouveau chapitre dans cet univers crasseux et sans pitié sont évidemment nombreux.

Roger Clark, l'interprète du protagoniste Arthur Morgan, ne le cache pas : « Les gens me demandent toujours quand sortira Red Dead 3 ». À force d'entendre cette question, il explique qu'il répond souvent avec une pointe d'humour : « Demain, après manger ». Mais dans les faits, le comédien de doublage est forcé de l'admettre, il « en [a] aucune idée ».

Cependant, Roger Clark a prouvé depuis longtemps qu'il est lui-même passionné du jeu et très attaché à Arthur Morgan. Admiratif du travail de Rockstar, il a toujours bon espoir que la licence reviendra, comme il le disait déjà en 2023. Pour lui, « ce serait dément de pas faire en un autre ». Cela dit, il tempère encore les attentes autour de Red Dead Redemption 3, pour lui cela n'arrivera « pas avant longtemps ».

Mais aussi enthousiaste aujourd'hui qu'il y a 8 ans, il a une sorte de bonne nouvelle pour les fans d'Arthur Morgan. Si Red Dead Redemption 3, ou un autre jeu issu de la franchise, doit voir le jour, il sera prêt à signer pour faire une apparition si Rockstar l'appelle :

Il pourrait raconter une histoire inédite, avec éventuellement des caméos de certains personnages déjà familiers, que ce soit moi ou non d'ailleurs. Mais si on m'appelle, je répondrai. Roger Clark, pour Fall Damage.