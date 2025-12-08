Alors que les rumeurs autour de versions PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2 de Red Dead Redemption 2 se multipliaient, Rockstar est allé contre le sens du vent. Il y a quelques semaines, l’éditeur de GTA 6 a finalement annoncé de telles versions, mais pour le tout premier Red Dead Redemption. Des éditions, censées être offertes à des millions de joueurs possédant déjà le jeu de base, sauf que tout ne s’est pas passé comme prévu.

L'upgrade de Red Dead Redemption gratuite pour tout le monde

Rockstar Games a déployé ce vendredi 2 décembre 2025 les mises à jour gratuites de RDR pour tous les propriétaires du jeu sur consoles ancienne génération. Si l’upgrade s’est déroulée sans accroc du côté de PlayStation, les utilisateurs de Xbox, eux, ont rencontré un problème majeur. En effet, ils se sont retrouvés dans l’impossibilité de mettre à jour leur version Xbox 360 de Red Dead Redemption vers celle de Xbox Series, la page officielle du Microsoft Store leur demandant de repasser à la caisse. Cette situation a rapidement été signalée à Rockstar Games, qui a reconnu le bug et assuré travailler à sa résolution rapide. De son côté, le service client de Microsoft rejetait la faute sur le studio américain pour ce souci de compatibilité.

Qui était réellement en tort ? On n’en saura probablement jamais rien, mais l’essentiel est que le souci semble réglé. Pendant le weekend du 6 décembre, les utilisateurs Xbox Series ont constaté que le bug avait été corrigé, et que la mise à jour gratuite de Red Dead Redemption était désormais accessible. Rockstar, de son côté, n’a pas communiqué officiellement sur la résolution du problème, et pour cause… il persiste encore dans certaines régions, dont certains pays européens comme le Portugal. Toutefois, plusieurs joueurs français ont pu profiter de la mise à jour Xbox Series, donc vous devriez pouvoir en faire de même. Rappelons que Red Dead Redemption est aussi accessible gratuitement et dans son entièreté avec la version Netflix.

