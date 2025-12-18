Au cours des derniers mois, les rumeurs faisant état de l’arrivée d’une potentielle version nouvelle génération de Red Dead Redemption 2 se sont avérées particulièrement nombreuses. Pourtant, à quelques encablures de la fin d’année 2025, c’est toujours sans aucune nouvelle de celle-ci que nous nous trouvons actuellement. Heureusement, il existe bien d’autres moyens pour les joueurs en mal de Western d’assouvir leurs besoins. Et si la nouvelle ressortie de Red Dead Redemption premier du nom en fait partie, la récente annonce de Westlanders en est assurément une autre.

The Breach Studios annonce Westlanders

Développé par The Breach Studios, ce nouveau jeu en monde ouvert mêlera exploration, survie, crafting, construction et gestion dans un univers Western parcourable seul ou à plusieurs en coopération. « Survivez dans un monde ouvert inspiré du Far West, riche en trésors mais semé d’embûches » nous apprend en effet la page Steam à son sujet. « Seul ou avec vos amis, affrontez des paysages impitoyables et partez à la conquête de cette contrée sauvage depuis votre base mobile personnalisable : le Wagon ».

Au programme de Westlanders, donc : un monde ouvert décrit comme dynamique et vivant avec plusieurs biomes, mais aussi de vastes étendues remplies de ressources à explorer, d'outils à concevoir et de colonies à faire vivre. Car l’objectif du jeu, assure The Breach Studios, n’est pas seulement de survivre. C’est aussi de prospérer. « Posez les fondations d’avant-postes et de colonies animés, recrutez des compagnons loyaux et tissez un puissant réseau économique pour dompter la nature sauvage et bâtir votre héritage ».

La virée dans le Far West débutera courant 2026

De quoi promettre une expérience aussi riche que complète, que le studio entend faire évoluer grâce aux retours de la communauté. C’est d’ailleurs pourquoi Westlanders, qui fera l’objet d’une campagne Kickstarter début 2026, sortira dans un premier temps en Early Access sur PC, avant de débarquer sur PS5 et Xbox Series ultérieurement. « Kickstarter et l’Early Access nous permettront de travailler main dans la main avec des joueurs motivés, investis et passionnés » explique Ferran Punti, directeur de The Breach Studios.

« Nous écouterons attentivement cette communauté, qui partage notre amour pour les mécaniques de jeu riches et satisfaisantes, afin d’ajuster et de perfectionner l’expérience [Westlanders] avant la sortie sur console ». Une démarche alors entreprise en collaboration avec Radical Theory, qui se chargera de son côté de l’édition du jeu. « Cette entreprise comprend et soutient les studios grâce à son expérience, son expertise approfondie et sa transparence authentique », assure Punti.

Pour l’heure, l’Early Access de Westlanders est annoncée pour 2026, sans plus de précision. Néanmoins, le lancement de la campagne Kickstarter étant prévu pour le début d’année prochaine, nous ne devrions pas avoir à attendre bien longtemps avant d’être davantage fixés sur la question. En attendant, outre un résumé détaillé des mécaniques du jeu à retrouver sur Steam, le studio nous partage un premier teaser trailer posant les bases de l’ambiance du titre, tout en nous donnant un bref aperçu du gameplay de ce futur Westlanders.

Source : The Breach Studios