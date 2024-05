En fouillant dans les fichiers du launcher de Rockstar, le dataminer Tez2, bien réputé s'agissant des productions du célèbre studio, a fait une découverte qui pourrait en ravir plus d'un. Il se pourrait en effet que Red Dead Redemption premier du nom ne soit bientôt plus une exclusivité consoles et arriverait sur PC !

Le premier Red Dead Redemption enfin bientôt sur PC ?

Le 18 mai 2010 (oui, déjà), Rockstar Games proposait aux joueurs PS3 et Xbox 360 un voyage mémorable à plus d'un titre au Far West. Cela marquait pour le talentueux studio un retour au monde des cow-boys après Red Dead Revolver. En août 2023, le titre a eu droit à une petite cure de jeunesse via un remaster (visiblement très décevant), mais uniquement sur les consoles PlayStation et Nintendo Switch. Pendant tout ce temps, les joueurs PC n'ont jamais pu accompagner John Marston dans sa quête de vengeance. Ils ont en effet dû se contenter de Red Dead Redemption 2, un an après sa sortie sur consoles, qui servait de préquelle à l'histoire du premier opus.

Mais cela pourrait très bientôt changer, si l'on en croit la découverte du dataminer Tez2. Celui-ci a en effet déniché des éléments de code rajoutés aujourd'hui dans le launcher de Rockstar Games. On peut en effet y lire le texte suivant : « Voyagez à travers les étendues sauvages de l'Ouest Américain et du Mexique dans Red Dead Redemption, et son compagnon zombie horrifique, Undead Nightmare. Désormais jouable sur PC ». Il s'agit précisément de lignes de code relatives au marketing, similaires à celles utilisées pour promouvoir GTA 5, d'après le souvent bien informé Tez2.

Rockstar pourrait donc enfin déployer incessamment sous peu un portage PC de Red Dead Redemption, ainsi que son sympathique DLC Undead Nightmare. Pour l'heure, il ne s'agit toutefois que d'une découverte par le tout de même réputé Tez2 en la matière. Il convient donc d'attendre une annonce officielle de la part du studio pour en être sûr et certain. Après les récents développements particulièrement tristes du côté de l'éditeur de GTA 6, voilà tout du moins une potentielle bonne nouvelle.