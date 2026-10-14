16 ans plus tard, l'influent Dan Houser est récemment revenu sur la fin tant iconique que controversée de Red Dead Redemption pour la défendre et partager son propre ressenti à son égard.

En 2010, Rockstar transposait sa formule extrêmement populaire de la série Grand Theft Auto à l'Ouest Sauvage et accouchait de Red Dead Redemption premier du nom, un titre culte, et une licence qui connaîtra la consécration avec le second épisode en 2018. Ce qui avait fait le succès du premier, c'était tant son monde ouvert sauvage fascinant à explorer, mais aussi son protagoniste, John Marston, l'un des derniers bandits de grand chemin du Far West américain, chargé de traquer son ancienne bande pour sortir sa famille des griffes du gouvernement. Son final magistral avait choqué son monde à l'époque et Dan Houser, co-fondateur de Rockstar, est récemment revenu sur celui-ci. Gare toutefois aux SPOILERS, même s'il y a peut-être prescription depuis 16 ans.

Qu'avait à dire Dan Houser sur la fin marquante de Red Dead Redemption ?

Dan Houser, cofondateur de Rockstar Games, a récemment évoqué lors d'une interview auprès d'IGN la réception négative de la fin de Red Dead Redemption par les joueurs. Bien que le jeu ait dans l'ensemble connu un grand succès critique et commercial, son dénouement reposait sur des choix narratifs extrêmement rares dans le jeu vidéo à l'époque, suscitant ainsi la frustration d'une partie des fans.

Pour rappel, après avoir éliminé son ancienne bande, John Marston coule quelques jours heureux avec sa compagne et leur fils dans la ferme familiale. Mais cet idylle tourne court quand les personnes qui l'ont engagé pour éliminer ses ex-partenaires de crime rassemblent une dizaine d'hommes pour l'abattre de façon particulièrement brutale.

Houser a expliqué que la mort de John Marston dans Red Dead Redemption et la décision de confier au joueur le contrôle de Jack Marston à sa place avaient suscité une vive controverse, « les gens étaient furieux de ce choix », a-t-il confié. Il a admis que l'ampleur de leur colère l'avait surpris.

Mais cette vive colère avait aussi du bon, « car cela signifie qu'ils se sont vraiment sentis investis dans l'histoire ». Tout en estimant qu'il s'agissait du bon choix, il a ajouté que, contrairement aux formes d'art et aux récits traditionnels, les jeux vidéo « ne peuvent exister sans le joueur » et qu'il comprend que certains aient pu se sentir trahis par cette fin de Red Dead Redemption.

© Rockstar Games/Take-Two Interactive

Quel impact a eu ce choix sur les développeurs du jeu ?

Houser est également revenu sur la phase de développement de Red Dead Redemption durant laquelle l'équipe a décidé de faire mourir John Marston à la fin du jeu. Il en avait discuté avec le concepteur principal, Christian Cantamessa et tous deux avaient convenu que l'idée était bonne, mais qu'elle comportait aussi des risques et des défis techniques considérables.

Les jeux en monde ouvert permettent en effet généralement aux joueurs de continuer à explorer l'univers et à accomplir des quêtes annexes une fois l'histoire principale terminée. Or, l'introduction d'une ellipse temporelle et le changement de protagoniste de Red Dead Redemption soulevaient la question de savoir comment les joueurs pourraient mener à bien ces intrigues secondaires. Bien que l'équipe ait conclu disposer des ressources nécessaires pour concrétiser ce choix, il s'agissait visiblement de l'une des décisions les plus difficiles de leur carrière à l'époque, pour des raisons tant émotionnelles que techniques.

Source : IGN