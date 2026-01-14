A l’heure des rumeurs autour de versions PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2 de Red Dead Redemption 2, Rockstar a pris à contrepied toutes les attentes. L’éditeur de GTA 6 a annoncé, à la surprise générale, de telles versions, mais du premier jeu. Comme le veut la tradition, ces dernières auraient dû être gratuites pour toutes celles et ceux possédant le jeu de base. Tout ne s’est pas passé comme prévu, et aujourd’hui de nombreux joueurs se font rembourser.

Red Dead Redemption remboursé pour certains joueurs Xbox

Le 2 décembre 2025, Rockstar déployait les mises à niveau gratuites de RDR pour tous les propriétaires du jeu sur les anciennes générations de console. La majorité des joueurs ont pu en profiter pour redécouvrir ce chef-d'œuvre sous son meilleur jour, mais pas les utilisateurs Xbox. Ces derniers se sont vite confrontés à la réalité : il leur était impossible de de mettre la version Xbox 360 de Red Dead Redemption vers celle Xbox Series sans payer pour l’obtenir. Beaucoup se sont abstenus et ont attendu un correctif à ce qui a été confirmé comme un bug, mais malgré les efforts de Rockstar, rien n’y fait. Les plus impatients en revanche sont passés à la caisse, alors même qu’ils avaient déjà le jeu sur X360.

Conscient du problème, Xbox a ainsi commencé à rembourser les possesseurs de la version Xbox 360 de Red Dead Redemption qui avaient acheté la mise à niveau en attendant. Un par un, les utilisateurs concernés ont tous reçu des notifications de remboursement automatique, parfois nichées dans les spams. La raison invoquée est simple : la version Xbox Series devait être une mise à niveau gratuite. Le processus semble progressif, donc pas de panique si vous êtes concerné et que vous n'avez toujours rien reçu. Si votre compte n'a pas été réapprovisionné d'ici la fin de la semaine, un petit message au service client de Xbox en expliquant « l'affaire » de la mise à jour gratuite de Red Dead Redemption devrait suffire. Pour rappel, cette dernière propose avant tout des graphismes légèrement améliorés et surtout de meilleures performances.

