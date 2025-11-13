Préparez votre Stetson et vos santiags, Red Dead Redemption est au mieux de sa forme. Le second volet fêtait les sept ans de sa sortie tout récemment avec des chiffres toujours impressionnants. Cela dit, il ne faudrait pas oublier trop vite le premier opus. De fait, une surprise vient de leaker. Ce n'est pas tout à fait ce que beaucoup attendaient, mais ça devrait tout de même faire plaisir à bien des fans.

Red Dead Redemption va passer un cap, ça se confirme

En 2010, Rockstar Games déterrait sa licence de cow-boy avec Red Dead Redemption. Six ans après Revolver, la firme étoilée nous embarquait pour une épopée à travers les États-Unis du tout début du XXe siècle. Dans la peau de John Marston, nous prenions part à des duels de pistoleros pour sauver la veuve et l'orphelin, faire quelques braquages et, surtout, tenter de racheter notre honneur afin de protéger la famille de ce renégat de la bande de Dutch.

Red Dead Redemption premier du nom a indéniablement marqué son temps. Encore aujourd'hui, c'est un véritable classique de la PS3 et de la Xbox 360. Cela dit, le jeu est loin d'être resté bloqué en 2010. Il y a tout juste deux ans, il s'offrait le luxe d'un remaster sur PC, PS4 et Nintendo Switch. Une belle occasion de revivre l'histoire originale, DLC Undead Nightmares inclus, avec des graphismes rehaussés et plusieurs améliorations de gameplay.

Or, les ambitions de Rockstar Games et de Take-Two Interactive ne s'arrêtent pas là. Comme souvent à l'approche d'une grosse annonce, la sortie d'un jeu leak via sa classification. Cette fois-ci, la découverte vient de l'ESRB, l'organisme nord-américain chargé entre autres d'indiquer l'âge conseillé d'une production vidéoludique. Une fiche pour Red Dead Redemption vient d'être créée en prévision d'un lancement sur les consoles nouvelle génération : PS5, Xbox Series X|S et Nintendo Switch 2.

Certains auraient préféré que cela concerne Red Dead Redemption 2. De fait, des rumeurs courent depuis longtemps au sujet d'un portage du préquel de RDR 1 sur les machines les plus récentes. Cependant, l'arrivée d'un remaster du premier opus sur ces dernières est sans conteste un premier pas dans cette direction, en plus d'une bonne surprise pour bien des fans. Désormais, il ne reste plus qu'à attendre l'annonce officielle, assurément imminente.

Capture d'écran en date du 13 novembre 2025. © Gameblog.