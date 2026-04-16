À défaut d’avoir droit à une version améliorée de Red Dead Redemption 2 sur les consoles actuelles, les fans de la licence de Rockstar Games ont tout de même pu se délecter en fin d’année dernière d’un nouveau remaster du premier opus, sorti le 2 décembre 2025 sur PS5, Xbox Series, iOS, Android et Nintendo Switch 2. Un retour naturellement accueilli à bras ouverts par les joueurs, qui ont cependant regretté l’absence de version physique pour l’occasion. Mais la bonne nouvelle, c’est que Red Dead Redemption ne semble pas encore avoir dit son dernier mot.

Bientôt une version physique pour le remaster de Red Dead Redemption ?

En effet, comme rapporté à l'origine par le média Portal Viciados, il apparaît qu’une version physique du jeu a été repérée au sein du catalogue du revendeur espagnol Wakkap, qui aurait plus précisément listé ce dernier sur PS5. Plus intéressant encore, le titre de Rockstar serait alors annoncé pour le 7 mai prochain, et vendu au tarif de 32.90€. En sachant qu’il s’agit très certainement d’un tarif préférentiel spécifique à la boutique, Red Dead Redemption étant actuellement vendu au prix de 49.99€ sur le PlayStation Store.

Sans surprise, les joueurs n’ont alors pas manqué de partager leur enthousiasme face à cette découverte, même si une grande part de frustration se fait également entendre chez les fans de Rockstar. Sur Reddit, par exemple, beaucoup soulignent que le studio semble décidément vouloir tout faire sauf leur donner ce qu’ils veulent réellement : un remaster de Red Dead Redemption 2 sur PS5 et Xbox Series. « Je n’arrive pas à croire que Rockstar fasse littéralement TOUT sauf RDR 2 next-gen » affirme par exemple un internaute.

Avant qu'un autre ne souligne avec humour : « Et GTA 4 est mort dans un fossé ». Car il est vrai qu’il y a quelques mois de cela, des rumeurs évoquaient également l’arrivée d’un remaster de GTA 4, dont nous n’avons plus entendu parler depuis. Bien sûr, comme toujours dans ce genre de situation, précisons néanmoins que tout ceci reste à prendre avec des pincettes pour le moment. Y compris l’existence d’une version physique pour Red Dead Redemption. Cela dit, si cette dernière est réellement prévue pour le 7 mai, nous devrions très vite en entendre parler.

Source : Wakkap