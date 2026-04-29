L'Ouest de Red Dead Redemption s'apprête de nouveau à vous tendre les bras sur PS5. Du moins, c'est ce qu'avancent de nombreux leaks depuis plusieurs mois et ça se confirme encore, cette fois directement avec des précommandes inattendues.

Avis aux amateurs de western, Red Dead Redemption premier du nom pourra bientôt s'aligner dans votre collection de jeux physiques sur PS5. Bien que ni Take-Two ni Rockstar n'aient vraiment confirmé la chose, les leaks le démontrent bien assez. Cette fois, on passe même un cap radical puisque les joueuses et les joueurs peuvent déjà précommander le jeu. La boutique en ligne aurait même fait fuiter la date de sortie.

Les collectionneurs peuvent déjà acheter Red Dead Redemption PS5

Noël 2025 aura été une belle saison pour les fans de Red Dead Redemption. Le premier opus a enfin eu droit à son portage sur les consoles de dernière génération. Ainsi, l'aventure de John Marston a déboulé sur PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 et même sur mobile. Elle s'est ainsi offerte à un public encore plus large. Cependant, au grand malheur de certains, le jeu n'est sorti qu'en version numérique. Mais cet état de fait ne serait que temporaire.

En effet, plusieurs boutiques en ligne ont vendu la mèche avant même que ni l'éditeur ne fasse la moindre annonce. Et l'accélération ne fait que s'amplifier. Après le revendeur espagnol Wakkap, c'est au tour du géant nord-américain Amazon de mettre le feu aux poudres. La version PS5 physique de Red Dead Redemption est disponible en précommande sur le store des États-Unis.

Cela semble bien réel puisque que Rockstar Games est bien mentionné comme marque. On notera un coût fixé à 25,64 €, auquel il faudrait ajouter 8,26 € de frais de port (soit 33,90 € au total, ce qui monte à 1 € de plus que sur la boutique espagnol). Mais ce n'est pas tout ce que nous apprend la fiche de cette version boîte PS5 de Red Dead Redemption.

Outre le prix de la version physique du jeu, nous aurions déjà la date de sortie. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle serait plus qu'imminente. Alors que de précédents leaks évoquaient le 7 mai 2026, il se pourrait que Red Dead Redemption ressorte en boîte un peu plus tôt. Selon la fiche Amazon US, le portage pourrait être littéralement dans vos mains le 4 mai 2026, soit lundi prochain. Une information encore à prendre avec du recul puisqu'aucune communication officielle n'a été faite.

Capture d'écran du 29 avril 2026. © Gameblog.