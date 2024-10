Red Dead Redemption n'a pas l'aura d'un GTA mais Rockstar Games et Take-Two Interactive ont réussi à installer la licence dans le temps. Le 17 août 2023, le jeu original est ressorti sur PS4 et Nintendo Switch dans une version actualisée qui a déçu au lancement. Depuis, il y a heureusement eu des mises à jour, dont un patch 4K 60fps pour un titre qui aurait dû tourner dans de telles conditions dès le départ.

La grosse annonce Red Dead Redemption est tombée

Après avoir corrigé la partie technique du portage de Red Dead Redemption, Rockstar Games s'apprête à remédier à un fâcheux souci. En effet, depuis 2010, le jeu n'est jamais sorti sur PC. Mais ce sera de l'histoire ancienne car après des rumeurs et des leaks, l'annonce vient de tomber. Oui, le titre sera bien disponible sur PC et le lancement est même imminent. « Pour la première fois depuis sa création, l'aventure de John Marston peut être vécue sur PC avec de nouveaux détails époustouflants. Red Dead Redemption et son histoire emblématique sur les zombies et l'horreur, Undead Nightmare, arriveront sur PC le 29 octobre ». L'annonce que tout le monde attendait est enfin officielle !

Rockstar Games et Take-Two Interactive font donc les choses bien avec un portage du jeu principal, mais également de son extension zombiesque Undead Nightmare. Cette version PC de Red Dead Redemption prendra en charge une résolution native en 4K jusqu'à 144Hz, ce qui est bien supérieur à l'édition console. De plus, les joueuses et joueurs PC vont pouvoir profiter des panoramas du far west avec une comptabilité des écrans ultra-larges (21:9) et Super ultra-larges (32:9). Mais ce n'est pas tout, le rendu va être boosté grâce au HDR10, tandis que les personnes hermétiques aux manettes pourront se servir du combo clavier / souris.

D'autres nouveautés à prévoir pour Red Dead Redemption PC ? Oui. Pour optimiser du mieux possible les performances, même si l'on parle d'un vieux jeu, cette version permettra d'activer les solutions DLSS 3.7 et FSR 3.0 de Nvidia et AMD. En termes de réglages, attendez-vous aussi au DLSS Frame Generation, à pouvoir modifier la distance d'affichage, des ombres et plus. Pour un premier aperçu de Red Dead Redemption sur PC, voici le trailer d'annonce.