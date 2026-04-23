Après avoir eu droit à un Remaster au format numérique le 2 décembre 2025 sur à peu près toutes les plateformes possibles et imaginables, Red Dead Redemption a de nouveau fait parler de lui récemment via de nouveaux leaks évoquant la possibilité que celui-ci ait droit à une version physique prochainement, a priori sur PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2. Les choses semblent de plus en plus se confirmer... du moins en partie.

Red Dead Redemption de nouveau physiquement en selle... mais à moitié ?

Deux ans après un portage PC que les joueurs ont attendu pendant 14 ans, Red Dead Redemption a enfin eu droit, 15 ans après sa sortie, à un Remaster sur les plateformes modernes. Tandis que beaucoup appellent de leur vœu un traitement current-gen pour Red Dead Redemption 2, il faut pour l'instant se contenter de retrouver John Marston dans une version remise au goût du jour. Et Rockstar n'en aurait visiblement pas encore terminé avec ce premier épisode de sa franchise Western, puisqu'une version physique du Remaster serait bel et bien en route. D'après de récents leaks, celle-ci devrait arriver plus précisément le 7 mai 2026, mais plusieurs éléments interrogent.

Tout d'abord, il serait question d'une version physique du Remaster de Red Dead Redemption uniquement sur PS5 et Nintendo Switch 2, les Xbox Series se trouvant visiblement sur la touche. Ensuite, quelqu'un a semble-t-il vendu sur Vinted la version Switch 2 avant même sa sortie officielle. Et il s'avère que, une fois encore, il ne sera pas vraiment question d'une version physique en bonne et due forme, puisqu'on y trouvera simplement un code de téléchargement dans la boîte, et même pas une Game Key Card sur laquelle télécharger le jeu.

Enfin, le dernier point qui suscite l'incompréhension suite aux nouveaux leaks autour de cette version physique du Remaster de Red Dead Redemption : un prix de 34,99 euros, contre 49,99 euros pour la version numérique, soit 15 euros de différence... mais dans le mauvais sens. Dernièrement, c'est plutôt la version numérique qui est moins onéreuse que son pendant physique, mais l'inverse semble s'appliquer ici. Il convient toutefois d'attendre une annonce plus officielle pour en avoir le cœur net.

Source : Reddit