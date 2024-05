La version PC de Red Dead Redemption 2 peut compter sur une communauté de moddeurs passionnés pour s'offrir du nouveau contenu. Tel est le cas de cette création de RedPeps, qui revient sur la fascinante histoire du jeu de Rockstar Games. Attention toutefois, il nous faut pour en parler traiter de SPOILERS majeurs. Ne vous aventurez donc pas plus loin si vous n'avez pas déjà fait le jeu.

Un arc de rédemption dans Red Dead Redemption 2

Outre son superbe monde ouvert dans lequel on aime se perdre, Red Dead Redemption 2 brille par son histoire et ses personnages. Le plus attachant de tous étant bien sûr Arthur Morgan, le personnage que nous incarnons. Nous allons vivre de folles aventures dans la bande de Dutch, qui comporte autant des personnes adorables que les pires gredins. En essayant d'offrir un nouveau départ à cette bande de laissés pour compte, Arthur doit durant une mission extorquer de l'argent à quelqu'un. Dans l'exercice, notre bon vieux cow-boy va malheureusement contracter la tuberculose, une maladie mortelle à l'époque.

Au fil de l'histoire jusqu'à un final en apothéose, l'état de l'anti-héros de Red Dead Redemption 2 malgré ne va faire qu'empirer. Mourant, Arthur va devoir sauver ses amis de la trahison de Dutch et Micah. Mais ces derniers efforts auront drainé ses derniers efforts, et ce personnage que nous avons accompagné pendant des heures durant s'éteindra plus ou moins paisiblement. Dans un twist assez inattendu, l'épilogue nous fait incarner le jeune John Marston, protagoniste principal du premier opus. C'est là où Arthur's Redemption, le mod de Red Peps disponible sur Nexus Mods, intervient.

Dans cette fin alternative, Arthur se remet de sa condition et vit avec le reste de la bande de Dutch. Comme dans Red Dead Redemption premier du nom, il partira à la recherche de ceux qui ont causé du tord à ses amis. Attention toutefois, le mod comporte de nombreux bugs. Le moddeur préconise notamment de d'abord finir l'épilogue du jeu. De même, rencontrer des membres de la bande imprévus par le mod peut faire crasher le jeu. Faire revenir Arthur d'entre les morts a donc un prix.