Sortis respectivement en 2010 et 2018, Red Dead Redemption 1 et 2 figurent aujourd'hui clairement parmi les plus grandes créations de l'influent studio Rockstar Games, malgré l'évidente domination d'une certaine franchise baptisée GTA. La vision de l'Ouest Sauvage du studio a en tout cas fasciné nombre de joueurs et regorge de mystères qui font encore débat, même tant d'années après leur sortie. Dans le cadre d'une récente interview, Dan Houser, scénariste en chef des aventures de John Marston et Arthur Morgan, a enfin levé le voile sur certains d'entre eux.

De grands mystères de l'Ouest des jeux Red Dead Redemption enfin clarifiés par leur scénariste

Grâce à un monde ouvert incroyablement vivant et immersif, la franchise Red Dead Redemption a su se positionner comme l'un des meilleurs représentants de cette mode vidéoludique. La carte des deux jeux regorge en effet d'activités et de mystères à explorer, le tout d'une manière qui nous place de manière extrêmement convaincante dans la peau de personnages de cette période historique américaine riche en bouleversements qu'est la fin du 19ème siècle. De tels mystères ont fait l'objet de nombreuses théories de la part d'une communauté passionnée. Via un récent podcast avec Lex Fridman, Dan Houser a apporté des réponses à deux de ces mythes les plus prédominants.

Le scénariste en chef des deux jeux a notamment levé le voile sur le mystère de l'Homme Étrange dans le premier Red Dead Redemption. Ce personnage richement vêtu et portant un grand haut de forme se manifeste régulièrement à John Marston pour dire ses quatre vérités au héros. Dan Houser a ainsi expliqué qu'il s'agissait en réalité « d'une forme de manifestation de votre ombre, votre karma, le diable », qui fait donc office de boussole morale pour John.

Dan Houser a également fait la lumière sur un autre grand mystère relatif cette fois à Red Dead Redemption 2. Dans ce second épisode, Arthur croise régulièrement la route d'un certain Nigel, qui lui explique un jour s'être réveillé sans Gavin, son meilleur ami, à ses côtés. Au fil du jeu, on le retrouve à plusieurs reprises, toujours à la recherche de son ami perdu. Le scénariste en chef a mis fin à la question qui brûlait les lèvres de nombreux fans : Gavin existe bel et bien, mais a définitivement disparu, rendant la recherche de Nigel vouée à l'échec.

Dan a cependant indiqué qu'on pourrait recroiser Gavin à l'avenir, peut-être à l'occasion d'un éventuel Red Dead Redemption 3 ? Cela se fera toutefois sans Dan Houser, qui a pour rappel quitté Rockstar en 2020.

Source : Lex Fridman sur YouTube