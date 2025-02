L'actualité de Rockstar Games est brûlante ces derniers jours ! L'appel trimestriel aux investisseurs vient d'avoir lieu. Ça a été l'occasion pour la maison-mère, Take-Two, de faire le point sur les jeux de la firme, passés et à venir. On a donc entendu parler de GTA 6, mais aussi de la licence Red Dead Redemption. Pour l'occasion, nous vous proposons de replonger dans le premier opus avec une version qui n'a pas son pareil.

Red Dead Redemption au top de ses capacités

Plus ça va, plus les jeux Rockstar s'approchent d'un réalisme graphique impressionnant. Le second Red Dead Redemption en est le meilleur exemple à ce jour, en attendant le prochain GTA peut-être. Ses performances ont même pu être décuplées sur PC. Cela a notamment été possible grâce aux nombreux mods créés par des fans.

L'occasion était évidemment trop belle de réitérer l'expérience avec le premier Red Dead Redemption. Arrivé plus tardivement sur PC, il a finalement été pris en fans par les joueuses et les joueurs en octobre 2024. Très vite, ceux-ci ont tenu à optimiser encore le portage. Il faut dire que sa première version date tout de même de 2010.

À ce titre, l'un des mods les plus ambitieux sur Red Dead Redemption PC est assurément le Reality Redemption - Overhaul Project. Conçu par l'internaute BadassBaboon, il propose à ce jour 23 types d'améliorations différents, allant de la génération de la végétation aux textures des personnages. Même le comportement de l'IA, pour les PNJ notamment, a été revu. L'ensemble vise à rendre le jeu plus réaliste qu'il ne l'est déjà et le chantier est loin d'être fini.

De fait, le créateur a encore une quinzaine d'éléments à cocher dans sa to-do list. Actuellement, il se penche sur divers éléments liés aux éclairages et aux ombres. Il s'attache également à améliorer les textures des bâtiments. Sur sa page NexusMods, où vous pouvez télécharger gratuitement le mod pour Red Dead Redemption, on peut suivre l'avancée de son projet. Pour vous donner une idée du résultat en 2025, trois mois après son lancement, des joueurs ont déjà posté des vidéos de gameplay impressionnantes.