Red Dead Redemption en a clairement encore dans le ventre, et les fans le prouvent une fois de plus avec un mod en préparation particulièrement attendu.

Les fans de Red Dead Redemption n’ont pas dit leur dernier mot. Alors que Rockstar concentre tous ses efforts sur GTA 6, certains passionnés ont décidé de prendre les choses en main. Et le résultat s’annonce prometteur : un mod en développement entend redonner vie au multijoueur du tout premier Red Dead Redemption. Rien que ça.

Un mode multijoueur tombé dans l’oubli pour Red Dead Redemption

Sorti en 2010, Red Dead Redemption reste un monument du jeu vidéo. Si la campagne solo a marqué toute une génération de joueurs, le mode en ligne avait lui aussi trouvé son public. Chasses, duels, attaques de camps… l’expérience multijoueur offrait une belle dose d’action dans un Far West ouvert et vivant. Mais Rockstar n’a jamais donné suite. Pire : après avoir laissé tomber Red Dead Online en 2022, le studio semble désormais tourner la page. Résultat, c’est la communauté qui reprend le flambeau.

Derrière ce projet un peu fou, on retrouve un moddeur du nom de K3rhos. Son idée ? Créer une plateforme multijoueur inspirée du RDR original. Le mod s’appelle RDRMP, et il est encore en phase alpha. Pour l’instant, il permet surtout de poser les bases techniques et de lancer des serveurs personnalisés. Autrement dit, on est encore loin d’un jeu complet… mais le chantier est lancé. Et avec un peu de patience (et beaucoup de passion), tout cela pourrait bien redonner une seconde vie au jeu culte de Rockstar.

Un retour qui tombe à pic

Coïncidence ? Le mod arrive pile au moment où Red Dead Redemption est sur Steam. Une occasion en or pour les nouveaux joueurs de découvrir le titre et pour les anciens de replonger dans cet univers western unique. Ce regain d’intérêt pourrait bien donner un coup de pouce au développement du mod. D’autant que la frustration reste grande du côté des fans, qui n’ont jamais digéré l’abandon de Red Dead Online. Le tout est disponible sur Nexus.

