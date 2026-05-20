C’est un fait : pour Rockstar Games comme pour les joueurs, toute l’attention est aujourd’hui portée sur l’arrivée de GTA 6 qui, malheureusement, continue pour l’instant cruellement de se faire désirer. Pour autant, cela n’empêche pas non plus certains joueurs de continuer à rêver d’un Red Dead Redemption 3, même si cela n’est pas demain la veille qu’un tel titre débarquera dans nos consoles. Heureusement, les fans de la licence peuvent toujours se tourner vers Frontier Legends, un nouveau jeu à venir très prochainement.

En effet, si jamais le fait de pouvoir redécouvrir Red Dead Redemption 2 via le PS Plus Extra ne suffisait pas à contenter vos envies de replonger au cœur d’une expérience western, peut-être ce nouveau jeu de survie signé Neojac Entertainment saura-t-il y parvenir. Très inspiré de la licence de Rockstar, Frontier Legends se présente comme un monde ouvert mêlant survie, craft et exploration ; au sein duquel l’objectif est notamment de bâtir sa propre colonie, de se forger une réputation, et de se défendre contre toutes sortes de bandits et autres hors-la-loi.

Bien sûr, les joueurs pourront également partir à la découverte du vaste monde qui les entoure, bardé de mystères et de dangers à affronter. « Gérez vos besoins essentiels et vos ressources tout en affrontant une nature sauvage et hostile où les éléments, la faune et les hors-la-loi peuvent transformer une simple excursion en une lutte pour sa survie » indiquent notamment les créateurs de Frontier Legends sur Steam. Avant d’insister d'ailleurs sur la présence d’un système de météo dynamique, pensé pour pousser le joueur à s’adapter à chaque instant.

Voilà qui devrait donc pouvoir faire le bonheur des fans de Red Dead Redemption en recherche d’une nouvelle expérience de jeu prometteuse, même s’il faut évidemment garder en tête que Neojac Entertainment n’est pas Rockstar. L’idée n’est pas de rivaliser avec ces derniers, mais plutôt de leur rendre hommage avec un titre qui semble bien parti pour cultiver sa propre identité. Il ne reste maintenant plus qu’à vérifier ce que cela donnera manette en mains, en sachant que Frontier Legends sera officiellement lancé en accès anticipé le 29 mai prochain sur Steam.

Source : Steam