Depuis que Rockstar a sorti Red Dead Redemption 2 en 2018, le genre du western vidéoludique tourne un peu en rond. Les amateurs de chapeaux à larges bords et de révolvers n'ont pas grand-chose à se mettre sous la dent depuis. Alors quand Dreamhaven, fondé par Mike Morhaime (ancien patron de Blizzard) et le studio Kintsugiyama annoncent un jeu de survie en pleine Ruée vers l'or californienne, on est tout de suite attentif.

The Legend of California, le nouveau Red Dead Redemption de la survie ?

Après avoir quitté Blizzard et la direction d'Overwatch 2 il y a 5 ans, Jeff Kaplan a révélé le premier jeu de sa nouvelle écurie : The Legend of California. Contrairement à un Red Dead Redemption, le jeu de survie en multijoueur et en vue à la première se repose sur un contexte légèrement fantasmé, l'île de Californie. Un erreur géographique persistante, qui a longtemps figuré sur les cartes européennes des XVIe et XVIIe siècles, représentant la Californie comme une île séparée du continent américain. Le jeu s'empare ainsi de ce mythe et le colle en plein milieu du XIXe siècle, avec une petite saveur d'uchronie qui ne devrait pas déplaire aux fans de western lassés des copier-coller de Red Dead Redemption.

Exploration, collecte de ressources, craft, chasse, construction et combats, The Legend of California semble suivre scrupuleusement le cahier des charges d'un survival multijoueur en mode ouvert d'aujourd'hui. Les joueurs et fans de Red Dead Redemption pourront s'y aventurer seuls ou monter une compagnie jusqu'à quatre personnes, partageant ressources, bâtiments et progression sur des serveurs persistants. Plus concrètement, The Legend of California reposera à la fois sur le concept d'un ranch évolutif avec des mines, des écuries et autres ateliers de craft déblocables, couplé à une boucle de gameplay mêlant PVE et du PvP, optionnel.

Entre la promesse d'un monde évolutif et de combats précis exigeants comme colonne vertébrale du gameplay, The Legend of California pourrait être la prochaine surprise dans le marché déjà saturé des jeux de survie en monde ouvert. Ce n'est pas gagné, mais c'est tout ce qu'on lui souhaite. Le jeu est attendu en accès anticipé courant 2026 sur Steam et l'Epic Games Store.

Bande-annonce en anglais

Source : Dreamhaven.