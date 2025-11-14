Alors que tout le monde n'a que GTA 6 à la bouche, Rockstar fait encore parler de lui aujourd'hui mais pour un tout autre jeu. Après de très, très nombreuses rumeurs, la nouvelle est enfin officielle, l'excellent et cultissime Red Dead Redemption s'offre une nouvelle édition « new gen » si l'on peut encore l'appeler comme ça désormais. Ce n'est ni un remaster et encore moins un remake, mais bel et bien une toute nouvelle version native mise au goût du jour.

Red Dead Redemption reviens plus beau que jamais

Si vous n'avez pas encore fait ce jeu culte et son très bon DLC Undead Nightmare, il est peut-être temps de rattraper votre retard. Rockstar a confirmé l'arrivée d'une nouvelle version de son célèbre jeu à destination des plateformes actuelles. Cette réédition de Red Dead Redemption est attendue le 2 décembre 2025 sur PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2 principalement, mais aussi sur iOS, Android et même dans le catalogue Netflix ! En somme, le jeu débarque partout. Ce qui change ici, c'est qu'il s'agit d'une version remise à niveau et native aux machines actuelles. Parmi les nouveautés, on s'attend donc à un meilleur framerate, une résolution nettement améliorée et même des ajustements de gameplay, notamment sur Nintendo Switch 2 où le support du mode souris est confirmé.

Nouveautés attendues :

PS5 / Xbox Series : 60 images par seconde, graphismes améliorés (HDR, etc.)

Nintendo Switch 2 : 60 images par seconde, graphismes améliorés (DLSS, HDR, etc.)

À noter que tous les propriétaires actuels du jeu et possesseurs des dernières consoles pourront profiter du patch gratuitement au moment de la sortie de cette nouvelle version. Cerise sur le gâteau pour les joueurs PS5, Red Dead Redemption sera disponible dans le catalogue du PS Plus Extra dès sa sortie. Au même titre que les abonnés Netflix qui pourront en profiter sans frais supplémentaire grâce à leur abonnement.

Source : Rockstar, Red Dead Redemption officiel