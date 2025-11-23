Red Dead Redemption refait parler de lui, car il sera gratuit pour des millions de joueurs très bientôt. Mais cela n’arrivera qu’à une seule condition. Voici ce qu’il faut savoir.

Netflix continue de renforcer son catalogue vidéoludique et frappe un grand coup avec l’arrivée de Red Dead Redemption sur smartphones. Plus de dix ans après sa sortie initiale, le classique de Rockstar va s’offrir une seconde vie sur iOS et Android. Une annonce qui intervient alors que la licence multiplie les signaux de retour sur le devant de la scène.

Red Dead Redemption gratuit à une condition

Depuis quelques jours, Red Dead Redemption ne cesse de faire parler de lui. L’ESRB a répertorié le jeu sur PS5, Xbox Series et Nintendo Switch, laissant penser qu’une nouvelle version « current-gen » est imminente. Dans la foulée, les pages iOS et Android ont été mises en ligne, confirmant que le titre arrivera également sur mobiles via Netflix le 4 décembre 2025.

Ce choix n’a rien d’anodin. Le service poursuit sa stratégie d’intégration de grands jeux narratifs, d’autant que Red Dead Redemption reste l’un des titres les plus appréciés du catalogue Rockstar. L’arrivée d’une version portable ouvre donc la porte à toute une nouvelle génération de joueurs, qui pourront découvrir l’aventure de John Marston loin d’une console.

Une édition complète, sans multijoueur, mais avec Undead Nightmare

Comme souvent avec les titres proposés via Netflix Games, l’accès Red Dead Redemption requerra un abonnement actif à la plateforme. Le jeu pèsera environ 3,1 Go sur iOS et nécessitera iOS 18 ou une version plus récente. À noter que le multijoueur ne sera pas inclus, ce qui aligne cette version sur les dernières rééditions du jeu.

En revanche, le contenu solo sera complet, avec l’intégralité de la campagne principale de Red Dead et l’extension Undead Nightmare. Les joueurs pourront ainsi vivre l’histoire originale, qui suit la traque de l’ancien gang de Marston, avant de basculer dans une aventure alternative où l’Ouest se transforme en territoire infesté de morts-vivants. Un contraste toujours apprécié des fans, et particulièrement adapté à un format mobile où les sessions de jeu peuvent s’enchaîner facilement.

