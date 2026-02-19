Bon, personne ne tombera de sa chaise si on écrit ici que Red Dead Redemption 3 ne risque pas d'arriver de sitôt. Rockstar North travaille actuellement sur un autre tout petit jeu un peu attendu pour cette année, GTA 6. Arthur Morgan ne devrait donc pas revenir avant au moins plusieurs années. Mais si l'attente vous est insupportable, peut-être que ce nouveau jeu tout juste annoncé pourra faire passer la pilule.

Frontier Legends risque bien de plaire aux fans de Red Dead Redemption

Frontier Legends est très inspiré de la série de Rockstar, et il sera jouable gratuitement le mois prochain. Annoncé dans la journée d'hier par le studio Neojac Entertainment, Frontier Legends est un nouveau titre en monde ouvert au look assez familier. Oui, il est évident que Red Dead Redemption a été une référence fondamentale dans le design du jeu, et ça se voit dès la première capture d'écran. Et après tout, c'est une bonne chose que Red Dead Redemption puisse inspirer d'autres créations et donner naissance à des jeux qui réinterprètent sa formule. Frontier Legends veut justement être un jeu en monde ouvert qui mélange survie, craft et exploration dans le Far West.

Dans la peau d'un nouvel arrivant, on va devoir y gérer son premier camp et le voir évoluer au fil du jeu. L'équipe parle ainsi de plusieurs ressources à gérer, de survie avec un cycle jour-nuit et d'une météo dynamique. Dans cet univers, le jeu propose de devenir un chasseur, un marchant, un bandit... ou tout ça à la fois.

La bande-annonce originale de Frontier Legends, en anglais

Un jeu de survie à la RDR

La gestion du camp amène également des mécaniques d'évolution des habitants, puisque les NPC travaillent tous les jours pour faire vivre le campement. On peut leur assigner des métiers, marchander avec eux et également développer des relations. A côté de ça, Wild Frontier souhaite également parler aux amateurs de narration, puisque la page Steam mentionne également un vaste monde à explorer, des quêtes et des puzzles durant l'aventure.

Frontier Legends est donc un projet indépendant assez ambitieux, qui avait déjà tenté un financement sur Kickstater. Il s'apprête à sortir sur PC via Steam, et il sera même possible de le découvrir en multijoueur. Seulement voilà, il n'y a pas encore de date annoncée. L'équipe de Neojac mettra cependant une démo gratuite à disposition en mars, si vous voulez déjà essayer certaines de ses mécaniques.









Captures d'écran tirées de la page Steam de Frontier Legends

Source : Steam