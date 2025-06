On ne le répètera jamais assez : le teasing peut être un jeu particulièrement dangereux. Car s’il peut effectivement servir la communication autour d’un projet lorsqu’il est habilement maîtrisé, il peut aussi complètement tromper les attentes des fans, qui vont alors commencer à espérer des choses qui n’existent pas. Et dans bien des cas, cela conduit alors à une inévitable déception, qui aurait pourtant facilement pu être évitée. Les fans de Red Dead Redemption en ont récemment fait les frais, et l’un des responsables s’en excuse.

Après la fausse hype, l’acteur de Red Dead Redemption s’excuse

En effet, si vous avez suivi l’actualité ces dernières semaines, vous n’êtes probablement pas sans savoir que de nombreuses rumeurs ont émergé concernant l’annonce potentiellement imminente d’un remaster pour Red Dead Redemption 2. En cause notamment : les propos de Rob Wiethoff, interprète de John Marston dans le jeu, qui avait teasé lors d’un stream que « de grandes nouvelles » étaient en approche et qu’il avait hâte de les partager avec les fans. Une information ensuite appuyée par l’interprète d’Arthur Morgan, à savoir Roger Clark.

Le problème, c’est que ces déclarations ont suivi celles d’un insider très réputé, Nate The Hate, qui venait tout juste d’affirmer de son côté qu’un remaster de Red Dead Redemption 2 était en préparation pour plus tard cette année, probablement d’ici « la fin de l’été ou le début de l’automne ». Forcément, les fans n’ont ainsi pas pu s’empêcher de faire le rapprochement et d’en conclure que les fameuses « grandes nouvelles » teasées par les acteurs concernaient le remaster du jeu.

Quand il s’est avéré qu’il ne s’agissait en fait de rien de plus que de l’annonce d’une convention réunissant les acteurs de Red Dead Redemption, la déception fut alors plus que rude pour les fans. Tellement que Whiethoff a finalement décidé de s’excuser en reconnaissant qu’il avait pu « induire certaines personnes en erreur ». Il ajoute cependant : « Je ne fais pas d’annonces pour Rockstar Games. Rockstar Games fait les annonces pour Rockstar Games. Et ils ne m’utilisent pas pour cela ».

Une convention à venir pour les fans

Vous voilà donc prévenus : si remaster de Red Dead Redemption 2 il doit y avoir, ce n’est pas par les acteurs que l’annonce passera. Et en attendant de découvrir si les rumeurs concernant cette version next-gen sont bel et bien réelles, les fans de passage aux États-Unis pourront au moins se consoler en rencontrant l’incroyable casting des deux jeux de Rockstar lors de la National Gaming Expo, qui se tiendra du 8 au 10 août 2025 à Tampa en Floride.

Source : Push Square