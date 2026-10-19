Red Dead Redemption aurait pu ne jamais voir le jour en raison d'un développement compliqué chez Rockstar Games. Dan Houser, le co-fondateur de la firme étoilée, révèle ce qui a sauvé ce western culte.

Aujourd'hui incontournable, la saga Red Dead aurait pu voir son histoire coupée nette. Dan Houser, le co-fondateur de Rockstar Games et ancien scénariste du studio, vient de révéler en interview toutes les difficultés rencontrées sur le développement de RDR premier du nom. Avant d'être auréolé de succès, le célèbre western a failli être abandonné avant que les équipes ne trouvent une solution pour aller au bout du projet et de bien d'autres dans la même situation.

Pourquoi Red Dead Redemption aurait pu ne jamais exister ?

Quand on voit la renommée des Red Dead Redemption, on imagine mal le paysage vidéoludique actuel sans leur présence. Pourtant, Dan Houser a fait une révélation auprès d'IGN qui donne à réfléchir. L'ancien fondateur et dirigeant de Rockstar Games se rappelle combien c'était difficile à l'époque - et aujourd'hui encore certainement - de proposer une licence originale sur le marché. Et c'est ce qui aurait bien pu couper court à la licence.

Même si Red Dead Redemption est en fait le deuxième volet d'une franchise née avec Red Dead Revolver, son concept changeait largement de l'épisode fondateur. C'est pourquoi, aux yeux de Dan Houser « il y a eu un paquet de moments où le jeu a failli ne pas aboutir ». Et cela vaut pour d'autres jeux du studio, comme Bully. Puis, il y a enfin ce moment où les équipes savent que, ça y est, elles tiennent ce qu'il faut pour qu'une production aille à son terme :

Il y a souvent des moments fortuits (une bonne build ou le jeu qui prend soudainement tout son sens) qui permettent de sauver des projets en difficulté. Dan Houser, pour IGN.

Comment Rockstar Games a pu sauver RDR ?

Parfois, le bon développement d'un jeu ne tient finalement qu'à un fil. Dans le cas de Red Dead Redemption, Dan Houser salue surtout la persévérance de ces équipes. Pour lui, c'est cela qui a permis d'identifier tous les problèmes des versions initiales et de tester encore et encore de nouvelles idées pour permettre à cet open world d'avoir un réel intérêt en jeu.

Alors que Rockstar Games s'apprête à sortir GTA 6, son premier jeu depuis le départ de Dan Houser, on comprend finalement que même les licences aujourd'hui mythiques du gaming ne sont pas des évidences. Les déclarations de celui qui opère désormais chez Absurd Ventures nous montrent que, quand on croit à une idée, il ne faut pas lâcher et qu'à force d'itérations, on peut finalement toucher au but. Red Dead Redemption en est la preuve.