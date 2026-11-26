Rockstar serait prêt à faire pour Red Dead Redemption ce qu'il n'a jamais consenti à faire pour GTA, et ça serait définitivement une grosse surprise pour les fans.

Si Rockstar ferme toujours catégoriquement la porte à une adaptation de GTA, le studio et son éditeur seraient en revanche plus ouvert quand il s’agit de Red Dead Redemption. Selon un récent rapport, les droits de la saga western seraient en effet sur la table des négociations pour un film ou une série. Avec, au passage, un ticket d’entrée qui risque de refroidir plus d’un studio.

Bientôt une adaptation de Red Dead Redemption au cinéma ou en série ?

Le rapport en question provient de The Ankler, newsletter bien introduite dans les coulisses d’Hollywood. D’après ses sources, Rockstar aurait donc accepté d’envisager une licence pour adapter Red Dead Redemption. Pour l'heure, on ne sait toutefois pas s'il serait question d'un film ou d'une série.

L'autre surprise, c’est le prix. Rockstar aurait en effet évoqué un montant d’au moins 100 millions de dollars pour consentir à ce que Red Dead Redemption écope d'une adaptation, rien que pour céder les droits d’exploitation. Autrement dit, avant même d’avoir écrit une ligne de scénario ou tourné le moindre plan.

Pour mettre ce chiffre en perspective, Amazon avait déboursé 250 millions de dollars en 2017 pour les droits TV du Seigneur des Anneaux pour créer la série Les Anneaux de Pouvoir. Red Dead Redemption coûterait donc moins cher que l'une des œuvres de fantasy les plus populaires et influentes de tous les temps, et cela se comprend, mais resterait dans la catégorie des licences premium, en tout cas auux yeux de Rockstar.

© Rockstar Games/Take-Two Interactive

Qu'attendre d'une telle adaptation de la licence western spaghetti de Rockstar ?

En attendant de voir qui serait prêt à débourser 100 millions de dollars rien que pour avoir le droit d'adapter Red Dead Redemption, on peut déjà se prêter à quelques spéculations autour d'un tel projet. Compte tenu des influences évidentes du cinéma western spaghetti, un film dans l'univers de l'Ouest Sauvage façon Rockstar prendrait tout son sens. Cependant, condenser cette fresque western vidéoludique en seulement 2 à 3 heures, surtout compte tenu d'un ticket d'entre aussi salé, apparaît peu rentable, contrairement à une série pouvant s'étaler sur le temps.

Reste cependant à déterminer si une adaptation de Red Dead Redemption gagnerait à relater l'histoire de John Marston, Arthur Morgan, ou encore développer son propre synopsis pour une plus grande liberté scenaristique. Il pourrait autrement être envisageable avec une série d'adapter d'abord Red Dead Redemption 2, préquelle du premier opus avec Arthur, avant d'embrayer sur les mésaventures de John.

Tout cela relève bien sûr pour l'instant de la pure spéculation, et il faudra attendre de voir si un studio est prêt à décrocher l'affiche Wanted et payer la prime de 100 millions de dollars demandée par Rockstar rien que pour caresser l'idée d'adapter le monument vidéoludique qu'est Red Dead Redemption.

Source : The Ankler