Si tout se passe comme prévu, le 26 mai 2026 marquera enfin l’arrivée de ce que l’on pourrait aisément qualifier comme étant le jeu le plus attendu de la décennie : GTA 6. En effet, en dépit des rumeurs prédisant un potentiel nouveau report pour le jeu, Strauss Zelnick affirme aujourd’hui que « [s]on niveau de conviction est très très élevé » concernant les capacités de Rockstar à respecter cette deadline, qui est déjà le fruit d’un premier report. Et contre toute attente, il s’avère que GTA 6 n’est pas le seul jeu dans les tuyaux du studio…

Un espoir pour Red Dead Redemption 3 ?

On aurait pourtant pu croire qu’avec un titre comme celui-ci, que l’on sait être en développement depuis près de dix ans maintenant, Rockstar avait déjà beaucoup à faire. Et pourtant, comme l’a révélé le PDG de Take-Two Interactive au micro de CNBC : « Rockstar a bien d’autres choses en cours ». Même si, bien sûr, GTA 6 reste alors « leur principal focus ». Zelnick s’est toutefois naturellement bien gardé d’en dire davantage sur ces autres projets, qui ont rapidement commencé à faire l’objet de tous les fantasmes auprès des fans.

Car si aucun jeu ne pourra sans doute susciter l’attente comme le fait actuellement GTA 6, il y a désormais une autre licence de Rockstar qui s’est largement attiré les bonnes grâces du public : Red Dead Redemption. Et cela, les 74 millions d’exemplaires vendus rien que pour Red Dead Redemption 2 peuvent en témoigner, au même titre que l’attente grandissante dont il fait l’objet pour sa potentielle version next-gen. De fait, nombreux sont déjà ceux à espérer que l’un de ces mystérieux projets puisse être un éventuel Red Dead Redemption 3.

Il pourrait néanmoins être question des remakes de Max Payne 1 & 2 qui, tout en étant principalement développés par Remedy, devraient également se faire avec la participation de Rockstar, bien qu’on ignore à quelle échelle. Enfin, outre des jeux comme GTA ou Red Dead Redemption 3, il pourrait également s’agir d’autres licences appartenant au studio, si ce n’est même de nouvelles IP. Bref, vous l’aurez compris : les possibilités sont extrêmement nombreuses, et il est pour l’instant impossible de prédire le prochainement mouvement de Rockstar.

Patience est mère de vertue

Ce qui est sûr, en revanche, c’est qu’il ne faut pas s’attendre à un autre jeu de l’ampleur de GTA 6 de sitôt. Car si Rockstar avait, à une lointaine époque, l’habitude de proposer régulièrement de nouveaux titre, le fait qu’il ait fallu treize ans au studio pour sortir Red Dead Redemption 2 et GTA 6 après GTA 5 est particulièrement révélateur de la philosophie actuelle de ce dernier. Autant dire, donc, que si Red Dead Redemption 3 il doit y avoir, ce ne sera clairement pas pour demain. Heureusement, nous devrions assurément avoir de quoi faire avec GTA 6.

