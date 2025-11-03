Grâce aux deux premiers épisodes sortis en 2010 et 2018, Rockstar a durablement marqué l'industrie du jeu vidéo avec cet arc poignant d'une bande de cow-boys sous la coupe de Dutch Van der Linde, un monde ouvert magnifique et fascinant à explorer, et un sens du détail rarement égalé. Alors que GTA 6 approche à grands pas et fait l'objet d'une attente colossale, un Red Dead Redemption 3 fait très vraisemblablement partie de l'avenir de Rockstar. Mais l'une des têtes pensantes emblématiques du studio ne fera pas partie de l'aventure, et il a confié sa peine à cette idée dans une récente interview.

Un Red Dead Redemption 3 vraisemblable, mais potentiellement risqué ?

Dans le cadre d'un podcast avec Lex Fridman, Dan Houser, l'un des fondateurs de Rockstar Games, qui a quitté le groupe en 2020, s'est confié quant à son impressionnant parcours. Même si GTA, et notamment GTA 3 qui a totalement révolutionné l'industrie du jeu vidéo en son temps, occupe naturellement une place majeure dans sa vie et celle de Sam, son frère, Dan ressent une connexion toute particulière avec Red Dead Redemption 1 et 2. « Chaque jeu GTA racontait une histoire individuelle. Ce n'est pas la même envergure que la série Red Dead avec John Marston et Athur, qui raconte un tout cohérent ».

Pour plusieurs raisons, l'histoire de la bande de Dutch représente pour Dan House le pinacle de sa carrière chez Rockstar, où il a occupé le rôle de scénariste en chef. Même s'il ne fait plus partie de Rockstar, il reste cependant en contact avec ses anciens collègues, et se doute qu'un Red Dead Redemption 3 pourrait faire partie des plans du studio dans un avenir plus ou moins lointain. « Ce serait vraiment triste pour moi qu'ils continuent la saga Red Dead, car il s'agissait d'un arc en deux parties cohérent. Mais ça va probablement arriver vu l'énorme succès de la franchise. Ce n'est pas à moi de décider, je ne suis pas propriétaire de la licence. Ça a été un immense privilège de travailler dessus, mais ça ne m'appartient pas », a déclaré Dan Houser.

Compte tenu du cycle de développement extrêmement long de Rockstar Games, si Red Dead Redemption 3 il doit bien y avoir, celui-ci ne risque cependant pas de voir le jour avant huit à dix ans. L'année prochaine sortira en effet GTA 6 sur PS5 et Xbox Series, soit huit ans après celle de Red Dead Redemption 2 sur PS4 et Xbox One. L'avenir nous dira donc si le studio envisage de nous faire retourner dans l'Ouest Sauvage ou non.

Source : Lex Fridman sur YouTube