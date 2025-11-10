Si beaucoup de joueurs associent inévitablement Rockstar Games à une licence comme GTA, la compagnie possède évidemment bien d’autres franchises à son actif. C’est par exemple le cas de Red Dead qui, après un Red Dead Revolver relativement confidentiel en 2004, a commencé à prendre de l’ampleur avec Red Dead Redemption en 2010, puis Red Read Redemption 2 en 2018. Et une chose est sûre : au vu des ventes réalisées par ce dernier, on ne peut définitivement plus dire que le western est un genre « de niche ».

Red Dead Redemption 2 continue d’ancrer sa place dans l’histoire

En effet, en dépit du succès rencontré par le premier Red Dead Redemption, beaucoup avaient tendance à croire que la licence pourrait avoir du mal à s’imposer face à un GTA, la faute à un cadre considéré comme étant beaucoup moins accessible pour le grand public. Et d’une certaine manière, Red Dead Redemption 2, qui est en plus réputé pour son gameplay parfois réaliste à l’extrême, aurait pu leur donner raison. Mais il a fait l’inverse. Car avec ce deuxième opus, le monde du western n’a jamais été aussi populaire dans le jeu vidéo.

Pour preuve, avec plus de 79 millions d’exemplaires écoulés depuis sa sortie, Red Dead Redemption 2 n’est pas seulement l’un des jeux qui s’est le mieux vendu sur ces sept dernières années : il est aussi et surtout le quatrième jeu le plus vendu de l’histoire du jeu vidéo. Il a ainsi réussi l’exploit de dépasser Mario Kart 8 et ses 78 millions d’exemplaires vendus, et semble actuellement en très bonne voie pour éjecter Wii Sports et ses 82.9 millions du top 3 des jeux les plus vendus de tous les temps.

© Rockstar Games et Take-Two / Rockstar North et San Diego

S’il y arrive, il aura alors en revanche beaucoup de chemin à parcourir pour rattraper les deux premiers titres du classement, qui ne sont autres que GTA 5 et ses 220 millions de copies vendues, et Minecraft et ses 350 millions de jeux vendus. Bref, une entreprise bien délicate pour Red Dead Redemption 2, donc. Néanmoins, Rockstar peut d’ores et déjà se féliciter d’avoir produit deux des jeux les plus vendus de l’histoire du jeu vidéo. Et vous connaissez le dicton : jamais deux sans trois… Rendez-vous le 19 novembre 2026 pour GTA 6, donc.

Source : Take-Two Interactive