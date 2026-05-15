Et si, en parallèle du lancement des précommandes de GTA 6, Rockstar Games lançait enfin la version next-gen de Red Dead Redemption 2 ? Voici la grosse théorie du moment.

Rockstar Games ne serait-il pas en train de nous préparer le coup du siècle pour ce mois de mai 2026 ? Voilà une théorie qui commence doucement mais sûrement à émerger dans la tête de certains fans. Bien sûr, tout ce qui entoure actuellement GTA 6, dont le lancement des précommandes semble plus imminent que jamais, y est pour beaucoup. Mais le studio pourrait peut-être nous réserver d’autres surprises pour l’occasion. À l’instar, par exemple, de la fameuse mise à niveau « next-gen » de Red Dead Redemption 2 que les joueurs attendent désespérément.

La version next-gen de Red Dead Redemption 2 enfin en approche ?

Le point de départ de cette nouvelle théorie ? Le fait que le titre de Rockstar s’apprête à débarquer dans le catalogue du PS Plus Extra, comme annoncé par PlayStation il y a plusieurs jours maintenant. Ce qui, on vous l’accorde, ne constitue en rien la preuve que l’annonce d’une version PS5 de Red Dead Redemption 2 serait en approche. Excepté si l’on se souvient qu’il n’y a pas plus tard que le 2 décembre dernier, le premier Red Dead Redemption débarquait officiellement dans le PS Plus en parallèle du lancement de sa nouvelle mise à niveau.

Il n’en fallait donc naturellement pas plus pour que certains s’imaginent que Rockstar puisse réitérer l’expérience avec Red Dead Redemption 2, ce qui pourrait alors constituer un véritable coup de maître en pleine tempête GTA 6. Car si un nouveau temps de communication se confirme pour ce dernier, nul doute que les joueurs seront ravis, dans le même temps, de pouvoir se (re)plonger dans une version améliorée du dernier hit de Rockstar afin de rendre l’attente plus supportable jusqu’au 19 novembre prochain.

D’autant plus que cela pourrait potentiellement accompagner le lancement d’une version physique du premier Red Dead Redemption sur PS5, en témoignent certains leaks survenus au cours des dernières semaines. Auquel cas, Rockstar ferait assurément un carton plein auprès du public, et attirerait définitivement toute l’attention de l’industrie en ce mois de mai 2026. Ce qui, à l’approche du prochain appel avec les investisseurs de Take-Two Interactive, prévu pour le 21 mai, serait une véritable aubaine pour l’éditeur.

© Rockstar Games / Take-Two Interactive

Une théorie, et rien de plus pour le moment

Insistons néanmoins sur le fait que tout cela ne reste qu’une simple théorie et que pour l’heure, absolument rien ne dit qu’une version améliorée de Red Dead Redemption 2 est bel et bien dans les tuyaux. Même si, avouons-le, il serait quand même très étrange de voir Rockstar passer à côté d’une telle opportunité, surtout quand on voit que le premier opus y a déjà eu droit à deux reprises entre 2023 et 2025. D’autant plus quand on sait qu’un nouvel événement Red Dead Online a récemment été lancé par le studio, avec une durée s’étendant jusqu’au 1er juin prochain.

Maintenant, Rockstar pourrait-il réellement prendre le risque d’annoncer simultanément trois grosses informations, à savoir la date de sortie d’une version physique de Red Dead Redemption, l’arrivée d’une version next-gen de Red Dead Redemption 2, et enfin l’ouverture des précommandes pour GTA 6 ? Sans compter la potentielle diffusion du trailer 3 de ce dernier ? C’est une question qui reste légitime. Gageons que nous serons fixés à ce sujet au cours des prochains jours, Red Dead Redemption 2 arrivant dans le PS Plus dès le 19 mai prochain.

Source : X